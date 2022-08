Giovinazzo pronta per la 5ª edizione di "Campioni di Ballo"

Domani sera, 7 agosto, piazza Vittorio Emanuele II si vestirà nuovamente a festa per accogliere, l'evento organizzato dalladel maestroe patrocinato dall'ente comunale, che lo ha inserito nel fitto programma agostano dell'Estate Giovinazzese. La rassegna gode della partnership dellSi parte alle 20,30 per uno spettacolo presentato davolto noto della danza internazionale, conosciutissimo in Italia per la sua presenza quale giudice storico del fortunato programma "Amici" di Mediaset. La serata proporrà un affascinante mix tra ballo, moda e musica dal vivo per accontentare il palato di tutti.Tantissimi saranno i talenti a salire sul palco, così come "Campioni di Ballo" quest'anno si fregerà della presenza dell'etoileuno dei mostri sacri della danza italiana del ventesimo secolo. Con lui presenti a Giovinazzo anche Valerio Moro, i vocalist "I Mezzotono" ed il danzatore aereo Danilo Amoruso. E poi tanta bella musica dal vivo proposta dalla Grande Orchestra Italiana ed un défilé dii alta moda a cura di "Via Della Spiga" di Milano.