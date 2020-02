Capurso-Giovinazzo, la partita delle partite. Magalhaes: «Ma non sarà decisiva»

Un big match che può condurre ilal primo posto del. Fra i biancoverdi, a poche ore dal match del PalaLivatino (impianto sportivo, nda), in programma oggi pomeriggio alle ore 16.00, l'ottimismo è moderato.Il tecnicoriconosce la forza del, battistrada del raggruppamento, ma ritiene il suo Giovinazzo C5 competitivo: «È una gara importantissima, sarà senza dubbio appassionante, ma - sottolinea l'allenatore -perché sino alla fine della regular season ce ne saranno altre quattro da disputare. Lo ripeto: andremo a Capurso, nella loro tana, a fare una partita importante perché affronteremo una squadra forte, la prima della classe, la squadra più regolare dell'intero girone, contro cui dovremo giocare al massimo.».I giovinazzesi sono reduci da nove successi consecutivi e non perdono dal 16 novembre scorso - infausto 4-7 casalingo proprio contro il Futsal Capurso -, ritornato da Montesilvano sconfitto 8-4 dal Real Dem.«Noi siamo in netto miglioramento e vogliamo dimostrare ai nostri tifosi una volta di più, dopo aver vinto sui campi del Real Dem e della Playled Canosa,. Il Futsal Capurso, invece - dice ancora Magalhaes -, l'unica formazione che quest'anno ha violato il PalaPansini, sarà una squadra ferita nell'orgoglio, che vorrà vincere di fronte ai propri tifosi, ma il Giovinazzo C5 venderà cara la pelle.».Il Futsal Capurso non potrà disporre dello squalificato(capocannoniere della squadra con 25 reti all'attivo, nda) «ma la squadra ha comunque grandi qualità e due tecnici che sanno cambiare il quintetto anche a partita in corso. I miei giocatori, dal canto loro, sono consapevoli dell'importanza del match, che porterà una delle due squadre molto vicine al traguardo, e sono pronti. La partita sarà importantissima ma - lo ripete fino alla nausea -».Magalhaes prosegue: «Pensiamo a noi, dobbiamo star tranquilli e dobbiamo fare la solita partita da Giovinazzo C5, con grinta e concentrazione,». Anche perché il Futsal Capurso, nonostante il ko di Montesilvano, non è un avversario che può esser sottovalutato.«Loro hanno ottimi giocatori, fra cui l'esperto, uno abituato a vincere. I miei giocatori hanno dimostrato tanto e sinora hanno fatto vedere di essere degli ottimi giocatori. Quando hanno giocato lo hanno sempre fatto al meglio. Giocheremo contro il Futsal Capurso, una rivale diretta per l'A2, e».Il Giovinazzo C5 è lì, a 2 punti dalla vetta, e ci crede. Ma sabato pomeriggio, al PalaLivatino, serve una vittoria.