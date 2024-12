AFP Giovinazzo, un pareggio apprezzato

Nell'ultima gara dell'anno solare, prima della sosta per le festività natalizie, l'ha ospitato l', pareggiandoIl primo tempo scorre via mantenendo un equilibrio tra le due compagini. Al penultimo minutosi accentra orizzontalmente, finta un paio di volte e, approfittando della marcatura larga di Amato, tira sicuro in porta per il vantaggio degli ospiti. Ad un secondo dalla sirena, Tabarelli tira potente dalla fascia sinistra, Bovo respinge, l'attaccante argentino raccoglie il rimpallo e serve rapidamentein area, pronto a pareggiare i conti.Nella ripresa partono decisamente meglio i veneti ma Veludo è bravo a smorzare ogni tentativo. A metà frazione si risveglia l'AFP che sbaglia però anche i più semplici dei tiri a tu per tu con Bovo. Al 14' contropiede della squadra in maglia arancione e gol del nuovo vantaggio per. Due minuti dopo Crocco, appena dentro l'area, si alza la pallina e schiaccia in rete. Non passano nemmeno dieci secondi e Borregan Bo usa la stecca ad altezza non consentita; gli arbitri Ferrari e Iuorio decidono che è rigore elo trasforma, centrale e rasoterra. Al 23', l'esperto capitano, dal centro esatto della pista fa partire un bolide che fende l'aria e si insacca tra lo stupore degli avversari e l'acclamazione del pubblico.Il match terminae in casa AFP resta la soddisfazione di non aver perso nemmeno contro una squadra meglio posizionata in classifica. I biancoverdi ci hanno creduto e hanno ripreso una gara che ad un certo punto sembrava indirizzata verso la sconfitta. Amato e compagni però non perdono da cinque giornate, ovvero dal cambio di guida tecnica e da ieri sera sono noni, a pari punti con il Viareggio, ad una sola lunghezza dall'ingresso in zona playoff. Per Natale non si sarebbe potuto desiderare di più.