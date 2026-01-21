AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

AFP Giovinazzo, stasera sfida al Forte

Nell'anticipo in Versilia si cercano conferme dopo la vittoria di sabato

Giovinazzo - mercoledì 21 gennaio 2026
Settimana densa di appuntamenti per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.45, torna già in pista a Forte dei Marmi per l'anticipo del 16esimo turno di campionato.
I biancoverdi hanno ricevuto una bella iniezione di fiducia sabato sera, quando la squadra di Pino Marzella ha ottenuto la seconda vittoria del torneo che mancava dal 1 novembre scorso. Nella sfida salvezza contro il Novara il risultato al PalaPansini è stato di 2-1 con doppietta di Mura, finito nel best five di giornata. Hanno esordito e hanno già mostrato buone capacità di inserimento i nuovi acquisti, ovvero il portiere Bovo e, per alcuni minuti, l'esterno Maturano. A quota 7 punti, l'AFP è ora terzultima in coabitazione con il Castiglione ma con una gara da recuperare.
L'HC Forte dei Marmi è stata la vera sorpresa dell'ultima giornata. Quintultimo con sole 3 vittorie, dopo aver perso pure col Breganze ultimo in classifica, è riuscito a piegare in trasferta la corazzata Trissino, fino alla scorsa settimana padrona del campionato e ora scavalcata dal Bassano. La squadra di Roberto Crudeli, che deve tanto alle numerose parate di Gnata, è passata in vantaggio con Ballestero Duran, i veneti hanno pareggiato e poco dopo ancora Ballestero Duran ha segnato la rete del definitivo 1-2.
La gara d'andata tra pugliesi e toscani terminò 5-6. In situazione di doppio svantaggio alla fine del primo tempo, Amato e compagni riuscirono a ribaltare l'inerzia della gara e a portarsi sul 5-3 per poi subire l'ultima rete al 23'. Il pubblico di casa ne uscì frastornato dalle emozioni, dall'incredulità e dalla delusione per il risultato sfumato.
Quello di stasera sarebbe teoricamente uno scontro salvezza ma se il Forte batte il Trissino c'è da stare in guardia più del preventivato.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
