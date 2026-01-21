AFP Giovinazzo, stasera sfida al Forte

I biancoverdi hanno ricevuto una bella iniezione di fiducia sabato sera, quando la squadra di Pino Marzella ha ottenuto la seconda vittoria del torneo che mancava dal 1 novembre scorso. Nella sfida salvezza contro il Novara il risultato al PalaPansini è stato di 2-1 con doppietta di Mura, finito nel best five di giornata. Hanno esordito e hanno già mostrato buone capacità di inserimento i nuovi acquisti, ovvero il portiere Bovo e, per alcuni minuti, l'esterno Maturano. A quota 7 punti, l'AFP è ora terzultima in coabitazione con il Castiglione ma con una gara da recuperare.

L'HC Forte dei Marmi è stata la vera sorpresa dell'ultima giornata. Quintultimo con sole 3 vittorie, dopo aver perso pure col Breganze ultimo in classifica, è riuscito a piegare in trasferta la corazzata Trissino, fino alla scorsa settimana padrona del campionato e ora scavalcata dal Bassano. La squadra di Roberto Crudeli, che deve tanto alle numerose parate di Gnata, è passata in vantaggio con Ballestero Duran, i veneti hanno pareggiato e poco dopo ancora Ballestero Duran ha segnato la rete del definitivo 1-2.

La gara d'andata tra pugliesi e toscani terminò 5-6. In situazione di doppio svantaggio alla fine del primo tempo, Amato e compagni riuscirono a ribaltare l'inerzia della gara e a portarsi sul 5-3 per poi subire l'ultima rete al 23'. Il pubblico di casa ne uscì frastornato dalle emozioni, dall'incredulità e dalla delusione per il risultato sfumato.

Quello di stasera sarebbe teoricamente uno scontro salvezza ma se il Forte batte il Trissino c'è da stare in guardia più del preventivato.

Settimana densa di appuntamenti per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.45, torna già in pista a Forte dei Marmi per l'anticipo del 16esimo turno di campionato.