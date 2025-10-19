AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta

Nella prima gara fuori casa i biancoverdi vengono sconfitti 9-5 dal Novara

Giovinazzo - domenica 19 ottobre 2025 11.53
Era atteso il riscatto dopo la sconfitta casalinga all'esordio contro il Valdagno e invece l'AFP Giovinazzo ha perso anche la seconda gara, la prima in trasferta, contro l'Azzurra Novara Hockey, terminata 9-5.

Depalma ritrova capitan Amato dopo il brutto infortunio ma schiera dal primo minuto Guia, Turturro, Cardoso, Clavel e Mura. Primo lancio in avanti da parte della formazione ospite intercettato dagli azzurri e Gavioli fa passare la pallina sotto il corpo di Guia al 10". Al 2' passaggio che attraversa tutta l'area novarese e viene recuperata da Clavel bravo a sorprendere Fongaro. Al 9' la squadra di casa fa girare palla e Torres da posizione defilata prima sembra perdere l'attimo e poi trova il gol del nuovo vantaggio. Due minuti dopo si ritorna sul pari: passaggio filtrante di Mura e deviazione che fa finire in porta la sfera attribuita a Cardoso. Al 18' contropiede letale di Bruno Dinis che scarica su Brusa autore di un letale tiro di prima. A tre minuti dal riposo altro tiro di prima, questa volta dalla distanza dopo un passaggio in orizzontale, di Maniero che non trova l'opposizione di un immobile Guia.

Nella ripresa torna in pista Amato e parte benissimo il Giovinazzo. La squadra del grande ex Domenico Illuzzi commette un errore di impostazione, Cardoso si lancia in contropiede, vede sopraggiungere Mura e lo svantaggio si dimezza. Passa un minuto e Cardoso battaglia e riconquista palla sulla linea laterale, serve Clavel al centro che a tu per tu con Fongaro lo punisce al secondo tentativo. Ancora un minuto e l'AFP passa addirittura in vantaggio con Cardoso su assist di Mura. In mezzo minuto ci pensa Maniero, con una deviazione su tiro rasoterra ma debole dalla distanza, a spegnere l'entusiasmo, e la luce, per i biancoverdi. Terminato lo smarrimento iniziale, il Novara torna a condurre con un rigore battuto da Maniero su cui Dangelico non può nulla. Al 19' assolo di Bruno Dinis che si lancia sulla fascia laterale, si accentra, Dangelico di sdraia ma non basta per impedirgli di andare a segno. Al 22' Moyano tenta una magia, non ci riesce ma dal vertice dell'area serve Bruno Dinis che, tutto solo in area, prima colpisce il portiere e poi segna ancora. All'ultimo minuto i padroni di casa sembrano voler solo controllare ma Moyano opta per l'ultimo affondo, la marcatura di Monticelli è molto larga per cui c'è lo spazio per l'appoggio a Torres che chiude il match sul 9-5 per i piemontesi.

L'AFP Giovinazzo trova quindi la seconda sconfitta in questo campionato appena cominciato e questa volta contro un avversario alla portata, diretto concorrente per l'obiettivo minimo che è la salvezza. La nota positiva è il ritorno del capitano ma va certamente migliorata la fase difensiva, già in vista della prossima gara contro il Forte dei Marmi.
Risultati 2^ Giornata
CP GROSSETO 1951 - TEAMSERVICECAR MONZA 2-6
HC FORTE DEI MARMI - HOCKEY TRISSINO 4-10
TR AZZURRA NOVARA - INDECO AFP GIOVINAZZO 9-5
BCC CENTROPADANA A.LODI - HOCKEY BREGANZE 5-2
WHY SPORT VALDAGNO - CGC VIAREGGIO 4-6
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA - HOCKEY SARZANA 4-4

Classifica
HOCKEY TRISSINO 6
BCC CENTROPADANA A.LODI 6
CGC VIAREGGIO 6
TEAMSERVICECAR MONZA 4
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 4
HOCKEY SARZANA 4
TR AZZURRA NOVARA 3
WHY SPORT VALDAGNO 3
UBROKER BASSANO 1
INDECO AFP GIOVINAZZO 0
CP GROSSETO 1951 0
HOCKEY BREGANZE 0
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 0
HC FORTE DEI MARMI 0
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara
19 ottobre 2025 Il Defender Giovinazzo gioca a tennis, 6-1 all’Academy Pescara
Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
19 ottobre 2025 Pappagalli verdi in Puglia fanno razzia di frutta e mandorle: parte piano di monitoraggio
Altri contenuti a tema
Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo I biancoverdi ospiti del Novara di Domenico Illuzzi
AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura Nella prima partita stagionale i biancoverdi perdono 3-4 contro l'H.C. Valdagno
AFP Giovinazzo, inizia la stagione AFP Giovinazzo, inizia la stagione Stasera il debutto casalingo contro il Valdagno
AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne In settimana è arrivato il nuovo portiere ed è stato definito l'avversario in WSE Trophy
Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo L’assemblea dei soci ha rivisto l’organigramma societario
Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria L'atleta è stato ceduto all'HRC Monza
L'AFP Giovinazzo riabbraccia Mura L'AFP Giovinazzo riabbraccia Mura Torna l'attaccante argentino, restano Cardoso e Clavel, arriva un portiere ma parte Colamaria
AFP Giovinazzo, il capitano resta AFP Giovinazzo, il capitano resta Ufficiale il rinnovo di contratto per altri due anni per Samuel Amato
"Axl Rose: Appetite for Destruction”, il colorista della graphic novel è di Giovinazzo
19 ottobre 2025 "Axl Rose: Appetite for Destruction”, il colorista della graphic novel è di Giovinazzo
Domenica con tempo variabile su Giovinazzo
19 ottobre 2025 Domenica con tempo variabile su Giovinazzo
Giovinazzo alla Festa del Cinema di Roma per la fiction "I casi dell'avvocato Guerrieri "
18 ottobre 2025 Giovinazzo alla Festa del Cinema di Roma per la fiction "I casi dell'avvocato Guerrieri"
Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo
18 ottobre 2025 Prima lunga trasferta per l'AFP Giovinazzo
Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara»
18 ottobre 2025 Piscitelli: «Tattica e fisicità: Giovinazzo, così puoi far male al Pescara»
Donazione del sangue, la Fratres Giovinazzo ospita in un convegno mons. Savino
18 ottobre 2025 Donazione del sangue, la Fratres Giovinazzo ospita in un convegno mons. Savino
"Bon Bon " di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana
18 ottobre 2025 "Bon Bon" di Michele Sciancalepore: per Natale un invito a riflettere sul valore della bontà quotidiana
Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
18 ottobre 2025 Acquedotto Pugliese ridurrà la pressione idrica da lunedì 20 ottobre
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.