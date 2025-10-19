AFP Giovinazzo sconfitta anche in trasferta

Era atteso il riscatto dopo la sconfitta casalinga all'esordio contro il Valdagno e invece l'ha perso anche la seconda gara, la prima in trasferta, contro l', terminataDepalma ritrova capitan Amato dopo il brutto infortunio ma schiera dal primo minuto Guia, Turturro, Cardoso, Clavel e Mura. Primo lancio in avanti da parte della formazione ospite intercettato dagli azzurri efa passare la pallina sotto il corpo di Guia al 10". Al 2' passaggio che attraversa tutta l'area novarese e viene recuperata dabravo a sorprendere Fongaro. Al 9' la squadra di casa fa girare palla eda posizione defilata prima sembra perdere l'attimo e poi trova il gol del nuovo vantaggio. Due minuti dopo si ritorna sul pari: passaggio filtrante di Mura e deviazione che fa finire in porta la sfera attribuita a. Al 18' contropiede letale di Bruno Dinis che scarica suautore di un letale tiro di prima. A tre minuti dal riposo altro tiro di prima, questa volta dalla distanza dopo un passaggio in orizzontale, diche non trova l'opposizione di un immobile Guia.Nella ripresa torna in pista Amato e parte benissimo il Giovinazzo. La squadra del grande ex Domenico Illuzzi commette un errore di impostazione, Cardoso si lancia in contropiede, vede sopraggiungeree lo svantaggio si dimezza. Passa un minuto e Cardoso battaglia e riconquista palla sulla linea laterale, serveal centro che a tu per tu con Fongaro lo punisce al secondo tentativo. Ancora un minuto e l'AFP passa addirittura in vantaggio consu assist di Mura. In mezzo minuto ci pensa, con una deviazione su tiro rasoterra ma debole dalla distanza, a spegnere l'entusiasmo, e la luce, per i biancoverdi. Terminato lo smarrimento iniziale, il Novara torna a condurre con un rigore battuto dasu cui Dangelico non può nulla. Al 19' assolo diche si lancia sulla fascia laterale, si accentra, Dangelico di sdraia ma non basta per impedirgli di andare a segno. Al 22' Moyano tenta una magia, non ci riesce ma dal vertice dell'area serveche, tutto solo in area, prima colpisce il portiere e poi segna ancora. All'ultimo minuto i padroni di casa sembrano voler solo controllare ma Moyano opta per l'ultimo affondo, la marcatura di Monticelli è molto larga per cui c'è lo spazio per l'appoggio ache chiude il match sul 9-5 per i piemontesi.L'AFP Giovinazzo trova quindi la seconda sconfitta in questo campionato appena cominciato e questa volta contro un avversario alla portata, diretto concorrente per l'obiettivo minimo che è la salvezza. La nota positiva è il ritorno del capitano ma va certamente migliorata la fase difensiva, già in vista della prossima gara contro il Forte dei Marmi.