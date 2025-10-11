AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

AFP Giovinazzo, inizia la stagione

Stasera il debutto casalingo contro il Valdagno

Secondo sabato di ottobre, è tempo di tornare in pista.

Questa sera, alle ore 20, riparte la stagione agonistica dell'AFP Giovinazzo; primo ospite al PalaPansini sarà l'H.C.Valdagno.
I biancoverdi, allenati dal confermatissimo Angelo Depalma, si ritrovano senza pedine fondamentali quali Veludo, Colamaria e Tabarelli, accasatisi altrove.

Al loro posto sono arrivati il portiere portoghese Bruno Guia, il giovane Monticelli cresciuto nel vivaio lodigiano e proveniente dal Matera, ed è rientrato Federico Mura dopo una parentesi non proprio esaltante a Viareggio.

Nel quintetto di partenza l'attaccante argentino tanto amato dovrebbe trovare spazio assieme al capitano che ha sposato la causa Samuel Amato, a Xavi Cardoso rimasto dopo la seconda metà dello scorso campionato nonostante le insistenti sirene e al fantasista Renato Clavel.
Di fronte ci sarà il Valdagno allenato dal tecnico emergente Mascarenhas a cui sono stati sottratti tre giocatori importanti ma che ha ricevuto tre portoghesi, ovvero Rodrigo Vieira, Diego Seixas e Lucas Honorio.

Si sono uniti a Bovo, Diquigiovanni e soprattutto al temibilissimo attaccante Tiago Sanchez, in una delle più giovani compagini del campionato in partenza.
Sulla carta la sfida promette spettacolo per cui... tutto è pronto, si alzi il sipario!
