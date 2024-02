AFP Giovinazzo in Maremma

Il campionato di A1 di hockey su pista è entrato nell'ultimo terzo della regular season.Nella serata della finale del festival della canzone italiana, l'cercherà l'acuto su un altro palco, ovvero sulla Pista Armeni che ospita le gare casalinghe delL'è sempre penultima con 8 punti, l'ultimo dei quali conquistato contro il Grosseto quattro giornate fa. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto anche sabato scorso e invece i biancoverdi sono stati sconfitti 2-1 dal Valdagno pur avendo giocato una gara molto equilibrata. Nonostante le pronte parate di Belgiovine e i vari tentativi di andare a rete, la mancanza di precisione ha finito per penalizzare la squadra di mister Marzella, che ha dovuto fare anche a meno di Colamaria, uscito con un taglio sulla testa rimediato in uno scontro di gioco.Ilè invece quarto in classifica, ad una sola lunghezza dal Sarzana, e la sua difesa ha finora subito la metà dei gol incassati dal Giovinazzo. Non perde dall'ultima partita prima della sosta natalizia e domenica ha battuto 3-2 il Bassano; nell'ultimo minuto, decisiva la parata di Barozzi, che gli è valsa l'ingresso nella top five di giornata, e risolutivo il gol di Montigel. Tra i biancoazzurri più pericolosi sotto porta ci sono Davide e Francesco Banini, in una squadra di valore costruita dal compianto direttore sportivo Simone Pantani, scomparso di recente e prematuramente, sostituito in settimana da Riccardo Checchi, ex DS di Sarzana e Forte dei Marmi.A novembre finì 6-8 per i maremmani e con un cartellino rosso per Beppe Spadavecchia; la gestione arbitrale infatti fece infuriare squadra, società e tifosi. Stasera si dovrà cercare la rivincita.