AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa

I biancoverdi cercheranno di fare dimenticare la nettissima ed inesorabile sconfitta di domenica scorsa. A Trissino Amato e compagni hanno incassato ben 9 reti, tra cui 3 di Malagoli e 2 di Alvarinho, riuscendo a segnare il gol della bandiera con Maturano, su rigore. Nei turni precedenti un'alternanza di risultati: la vittoria col Sarzana e prima le terribili sconfitte con Sarzana e Breganze dopo il successo col Follonica. Nelle gare casalinghe però 9 punti nelle ultime 3 partite. Quando manca poco alla fine della regular season occorre fare punti e presto.

Anche il Lodi ha perso col Trissino, e solo 4-2, ma prima ha battuto il Grosseto e sabato scorso il Valdagno, mettendo le cose in chiaro già dal primo tempo e terminando con un 9-5.

All'andata i giallorossi vinsero 5-3 ribaltando un iniziale doppio svantaggio: a segno Nadini, Borregan Bo, Borgo, Clavel e doppiette di Antonioni e Mura.

Con 5 sconfitte in 20 giornate la squadra di Gigio ad Bresciani è quinta in classifica con una differenza reti di 29 gol, deve guardarsi solo dal Monza e ha davanti a sé il Valdagno. I biancoverdi invece sono sempre terzultimi e lottano per uscire dal fondo della classifica, con una differenza reti anch'essa curiosamente pari a 29, ma in negativo.

Giocheranno stasera, poi si concentreranno sulla Finale Four di WSE Trophy in programma tra due settimane.

La 21esima giornata di campionato vede l'AFP Giovinazzo giocare, oggi alle ore 20.00 al PalaPansini, contro l'Amatori Lodi.