AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa
Biancoverdi in casa, poi la preparazione per l'impegno europeo
Giovinazzo - sabato 28 febbraio 2026 0.54
La 21esima giornata di campionato vede l'AFP Giovinazzo giocare, oggi alle ore 20.00 al PalaPansini, contro l'Amatori Lodi.
I biancoverdi cercheranno di fare dimenticare la nettissima ed inesorabile sconfitta di domenica scorsa. A Trissino Amato e compagni hanno incassato ben 9 reti, tra cui 3 di Malagoli e 2 di Alvarinho, riuscendo a segnare il gol della bandiera con Maturano, su rigore. Nei turni precedenti un'alternanza di risultati: la vittoria col Sarzana e prima le terribili sconfitte con Sarzana e Breganze dopo il successo col Follonica. Nelle gare casalinghe però 9 punti nelle ultime 3 partite. Quando manca poco alla fine della regular season occorre fare punti e presto.
Anche il Lodi ha perso col Trissino, e solo 4-2, ma prima ha battuto il Grosseto e sabato scorso il Valdagno, mettendo le cose in chiaro già dal primo tempo e terminando con un 9-5.
All'andata i giallorossi vinsero 5-3 ribaltando un iniziale doppio svantaggio: a segno Nadini, Borregan Bo, Borgo, Clavel e doppiette di Antonioni e Mura.
Con 5 sconfitte in 20 giornate la squadra di Gigio ad Bresciani è quinta in classifica con una differenza reti di 29 gol, deve guardarsi solo dal Monza e ha davanti a sé il Valdagno. I biancoverdi invece sono sempre terzultimi e lottano per uscire dal fondo della classifica, con una differenza reti anch'essa curiosamente pari a 29, ma in negativo.
Giocheranno stasera, poi si concentreranno sulla Finale Four di WSE Trophy in programma tra due settimane.