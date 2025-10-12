AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura

Nella prima partita stagionale i biancoverdi perdono 3-4 contro l'H.C. Valdagno

Giovinazzo - domenica 12 ottobre 2025 10.03
È tornato il campionato di hockey su pista, con la 103esima edizione della serie A1, ed è tornato a scaldarsi il PalaPansini.

Ieri sera l'AFP Giovinazzo ha debuttato contro l'H.C. Valdagno ma ha perso 3-4.

Per la prima di campionato Depalma schiera dal primo minuto il nuovo portiere Guia, Cardoso, Clavel, il rientrato Mura e, al posto dell'infortunato Amato, Turturro.

Al 9' la prima rete ma purtroppo non nella porta avversaria. Tiago Sanches, dalla balaustra laterale, con un potente passaggio che taglia in diagonale tutta la trequarti, serve Honorio Santos che segna di prima. Si riprende e Nicolò Crocco ostacola con la gamba la risalita di Cardoso, il blu è inevitabile. Tre minuti dopo gli ospiti rischiano con un tiro dalla distanza di Mura che, pur colpendo il palo interno, non oltrepassa la linea. La squadra di casa sembra più impegnata a contenere ma al 17' Cardoso sulla via centrale fa un passaggio in verticale di pochi metri al subentrato Mezzina che si gira e sorprende Bovo, festeggiando al meglio la fascia da capitano provvisoriamente lasciatagli da Amato. Al 23' Mura entra in area ma vola per uno sgambetto guadagnandosi un rigore che però batte sul corpo del portiere. Un minuto più tardi finisce per terra Cardoso, nuovo penalty e nuova occasione sprecata da Mura.

Primo minuto della ripresa e nuovo vantaggio veneto con Honorio Santos che conclude un rapido contropiede. Tre minuti dopo ancora Honorio Santos gira dietro la porta e trova un pertugio tra il palo e Guia che prova a coprire e bloccare ma gli arbitri convalidano tra le proteste, neanche troppo convinte, dei biancoverdi. Al 6' Mura segna la prima rete della sua nuova avventura giovinazzese. Al 14' altro gol fantasma assegnato, ancora a Honorio Santos. La partita si fa più nervosa e c'è subito un fallo da rigore, che Dagostino batte con la freddezza del veterano spiazzando Bovo. Passano solo due minuti e Dagostino torna sul dischetto ma stavolta non inquadra la porta. Avviene un contrasto a metà campo e gli arbitri mostrano il cartellino blu a Mezzina.

Non accade più nulla e la prima stagionale termina 3-4. Decisivi gli episodi e le occasioni mancate, soprattutto sui tiri a gioco fermo.
Risultati 1^ Giornata:
TEAMSERVICECAR MONZA - UBROKER BASSANO 4-4
INDECO AFP GIOVINAZZO - WHY SPORT VALDAGNO 3-4
HOCKEY BREGANZE - INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 3-5
HOCKEY SARZANA - HC FORTE DEI MARMI 3-1
CGC VIAREGGIO - CP GROSSETO 1951 3-2

Classifica
HOCKEY SARZANA 3
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 3
WHY SPORT VALDAGNO 3
CGC VIAREGGIO 3
TEAMSERVICECAR MONZA 1
UBROKER BASSANO 1
CP GROSSETO 1951 0
INDECO AFP GIOVINAZZO 0
HOCKEY BREGANZE 0
HC FORTE DEI MARMI 0
TR AZZURRA NOVARA 0
HOCKEY TRISSINO 0
BCC CENTROPADANA A.LODI 0
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 0
  • AFP Giovinazzo
Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo una domenica sulle tracce dei De Musso
12 ottobre 2025 Giornate FAI d'Autunno, a Giovinazzo una domenica sulle tracce dei De Musso
I bimbi e le bimbe della "San Tommaso " alla Scuola di Musica "Cortese " - FOTO
12 ottobre 2025 I bimbi e le bimbe della "San Tommaso" alla Scuola di Musica "Cortese" - FOTO
Altri contenuti a tema
AFP Giovinazzo, inizia la stagione AFP Giovinazzo, inizia la stagione Stasera il debutto casalingo contro il Valdagno
AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne In settimana è arrivato il nuovo portiere ed è stato definito l'avversario in WSE Trophy
Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo Nuovo direttivo per l’AFP Giovinazzo L’assemblea dei soci ha rivisto l’organigramma societario
Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria Dal mini hockey alla Serie A1, la lettera dell'AFP Giovinazzo a Colamaria L'atleta è stato ceduto all'HRC Monza
L'AFP Giovinazzo riabbraccia Mura L'AFP Giovinazzo riabbraccia Mura Torna l'attaccante argentino, restano Cardoso e Clavel, arriva un portiere ma parte Colamaria
AFP Giovinazzo, il capitano resta AFP Giovinazzo, il capitano resta Ufficiale il rinnovo di contratto per altri due anni per Samuel Amato
AFP Giovinazzo, il sogno playoff finisce qui AFP Giovinazzo, il sogno playoff finisce qui In gara 2 dei quarti di finale i biancoverdi applauditissimi perdono 1-7 contro l'Hockey Trissino
AFP Giovinazzo, vincere per non uscire AFP Giovinazzo, vincere per non uscire Il PalaPansini sogna il riscatto contro il Trissino per non abbandonare i playoff
Domenica con prevalenza di sole e massime sui 21° a Giovinazzo
12 ottobre 2025 Domenica con prevalenza di sole e massime sui 21° a Giovinazzo
Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo
11 ottobre 2025 Rubato un escavatore ad una ditta: trovato nelle campagne di Giovinazzo
Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
11 ottobre 2025 Regionali, per Lobuono prima uscita ufficiale. Decaro cerca di conquistare il Salento
AFP Giovinazzo, inizia la stagione
11 ottobre 2025 AFP Giovinazzo, inizia la stagione
Confesercenti Provincia di Bari, Onofrio De Benedictis nuovo presidente
11 ottobre 2025 Confesercenti Provincia di Bari, Onofrio De Benedictis nuovo presidente
Quelle colonne emblema di Giovinazzo ridotte ad orinatoio canino
11 ottobre 2025 Quelle colonne emblema di Giovinazzo ridotte ad orinatoio canino
Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento
11 ottobre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 sconfitto a testa alta a Benevento
Ultimo weekend per la mostra di arte contemporanea nelle sale del Bastione
11 ottobre 2025 Ultimo weekend per la mostra di arte contemporanea nelle sale del Bastione
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.