AFP Giovinazzo, esordio e sconfitta di misura

È tornato il campionato di hockey su pista, con la 103esima edizione della serie A1, ed è tornato a scaldarsi il PalaPansini.Ieri sera l'AFP Giovinazzo ha debuttato contro l'H.C. Valdagno ma ha perso 3-4.Per la prima di campionato Depalma schiera dal primo minuto il nuovo portiere Guia, Cardoso, Clavel, il rientrato Mura e, al posto dell'infortunato Amato, Turturro.Al 9' la prima rete ma purtroppo non nella porta avversaria. Tiago Sanches, dalla balaustra laterale, con un potente passaggio che taglia in diagonale tutta la trequarti, serveche segna di prima. Si riprende e Nicolò Crocco ostacola con la gamba la risalita di Cardoso, il blu è inevitabile. Tre minuti dopo gli ospiti rischiano con un tiro dalla distanza di Mura che, pur colpendo il palo interno, non oltrepassa la linea. La squadra di casa sembra più impegnata a contenere ma al 17' Cardoso sulla via centrale fa un passaggio in verticale di pochi metri al subentratoche si gira e sorprende Bovo, festeggiando al meglio la fascia da capitano provvisoriamente lasciatagli da Amato. Al 23' Mura entra in area ma vola per uno sgambetto guadagnandosi un rigore che però batte sul corpo del portiere. Un minuto più tardi finisce per terra Cardoso, nuovo penalty e nuova occasione sprecata da Mura.Primo minuto della ripresa e nuovo vantaggio veneto conche conclude un rapido contropiede. Tre minuti dopo ancoragira dietro la porta e trova un pertugio tra il palo e Guia che prova a coprire e bloccare ma gli arbitri convalidano tra le proteste, neanche troppo convinte, dei biancoverdi. Al 6'segna la prima rete della sua nuova avventura giovinazzese. Al 14' altro gol fantasma assegnato, ancora aLa partita si fa più nervosa e c'è subito un fallo da rigore, chebatte con la freddezza del veterano spiazzando Bovo. Passano solo due minuti e Dagostino torna sul dischetto ma stavolta non inquadra la porta. Avviene un contrasto a metà campo e gli arbitri mostrano il cartellino blu a Mezzina.Non accade più nulla e la prima stagionale termina 3-4. Decisivi gli episodi e le occasioni mancate, soprattutto sui tiri a gioco fermo.