AFP Giovinazzo ancora in Veneto

I biancoverdi sono in zona da mercoledì, quando, nel recupero del 14esimo turno, hanno perso 7-4 contro l'HC Valdagno. La gara era iniziata in altro modo, ovvero con un doppio vantaggio nei primi dieci minuti, poi ha preso un'altra piega, finché nel secondo tempo si è indirizzata verso una bruciante sconfitta. A condizionare l'esito, i tanti cartellini ricevuti, ovvero quattro di colore blu e uno rosso nel finale ai danni di Clavel che, da regolamento, costerà la squalifica. La lunga inferiorità numerica ha disarmato la squadra di Pino Marzella che ha fermato a tre la striscia di risultati utili.

Il Breganze è allo stesso modo amareggiato per aver perso dopo aver combattuto nel recupero infrasettimanale. Contro il Sarzana per due volte è passato in vantaggio ed è stato ripreso, ha reagito al momentaneo svantaggio per poi soccombere per un rigore e un gol allo scadere. È quindi ancora ultimo avendo finora vinto una sola partita, un mese fa contro il Forte, ed ha il peggior attacco, guidato da Cairo Porta, e la peggior difesa, con un rapporto tra gol fatti e subiti pari a 1:3.

All'andata Amato e compagni vinsero in scioltezza 7-1, con doppiette di Clavel, Cardoso, Mezzina e rete di Mura. Guai però a sottovalutare l'avversario che, così come accaduto all'AFP, ha deciso di provare a dare una sterzata cambiando allenatore e richiamando Nestore Perea che è al secondo match.

Termina oggi la lunga trasferta vicentina dell'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.45, sarà ospite dell'Hockey Breganze per la 18esima giornata di campionato.