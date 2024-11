AFP Giovinazzo alla ricerca del riscatto

Terza gara in una settimana per l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.45, sarà in pista, nuovamente in trasferta, contro il Follonica Hockey.I biancoverdi stanno vivendo un momento decisamente negativo: a metà girone d'andata hanno perso già quattro volte riuscendo a mettere da parte solo due punti. Domenica scorsa a Bassano la squadra di Bertolucci ha vinto 5-2 e la sconfitta all'AFP è costata anche in termini economici perché, come se non bastasse, dalla giustizia sportiva è arrivata una ammenda di 300 € perché nessuno dei dirigenti della società era presente. Mercoledì la disfatta casalinga per 3-5 contro il Montebello: nella sfida salvezza, dopo un brillante primo tempo, i ragazzi di Pino Marzella hanno subito il ritorno dei veneti nel secondo tempo restando a mani vuote.All'indomani, quando il malumore della tifoseria era ormai tangibile, sono arrivate a sorpresa le scuse della società: "La società AFP Giovinazzo a seguito della sconfitta di ieri sera vuole esprimere il proprio rammarico per le prestazioni e per la classifica attuale! Chiediamo, nel bene e nell'interesse di tutti, di abbassare i toni e di evitare futili polemiche! La società è consapevole delle problematiche attuali e lavora quotidianamente per trovare le soluzioni! Non ci sono colpevoli ma solo responsabili. In questi giorni ci confronteremo per trovare le migliori soluzioni nel bene esclusivo della società e non delle singole persone! La società esprime le proprie scuse nei confronti dei propri tifosi e dei sostenitori vera anima della nostra storia! Restiamo uniti perché solo INSIEME possiamo uscire da questa situazione!"L'avversario di questa sera però non è dei più semplici per riscattarsi. Il Follonica Hockey, che ancora celebra la vittoria della Supercoppa Italiana, sono reduci da due vittorie, la prima delle quali contro una delle due capoliste Forte dei Marmi con un pesantissimo 6-1 proprio alla Pista Armeni. I maremmani sono in risalita e puntano a restare tra le prime otto. Stasera potrebbe tornare disponibile Banini, il prezioso attaccante della formazione consolidata e dinamica di Sergio Silva, a cui quest'anno si sono aggiunti Franchi e Max Thiel.Gli azzurri partono sicuramente favoriti ma l'AFP, ora penultima, dovrà provare ad uscire davvero dalla brutta situazione in cui si ritrova.