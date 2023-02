Academy Giovinazzo beffata nel recupero: l'Altamura la riacciuffa al 96'

Finisce 1-1: l'Academy Giovinazzo passa in vantaggio con Cirillo. L'Avanti Altamura pareggia oltre il 96', con un gol a tempo abbondantemente scaduto. Finiscecon i biancoverdi neri di rabbia per un ics - il quarto stagionale - arrivato quando i 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro De Carlo di Bari erano già terminati.Nel quattordicesimo turno del girone barese di Terza Categoria, disputato sul prato artificiale del Petrone di Molfetta, i padroni di casa spingono subito, anche se la gara - almeno nel punteggio - resta in equilibrio. I giovinazzesi di misterhanno qualche sussulto in fase offensiva. È la prova generale del vantaggio biancoverde, al 28': deliziosa punizione di, col destro, saltando barriera e portiere. Un'esecuzione splendida che vale l'1-0. Il primo tempo si conclude così.Al rientro in campo dagli spogliatoi, l'undici di casa mantiene il possesso, il risultato e fa scorrere minuti preziosi sul cronometro dell'arbitro. Sino alla beffa finale, quando l'imprevedibile si materializza oltre il 90'. Il direttore di gara, infatti, concede addirittura sei minuti di recupero e ben oltre il 96' un cross basso verso l'area piccola risulta un invito a nozze per l'conclusivo. Beffata la difesa dell'Academy - furibonda a fine gara e negli spogliatoi -, che meritava solo il bottino pieno.Il club del presidente, dunque, si consola con un magro punticino e sale a quota 13, continuando ad onorare il campionato nonostante alcuni arbitraggi non all'altezza. Sabato 25 febbraio, intanto, si va a Bitonto, sul campo della capolista. Una sfida impossibile, almeno sulla carta. Si gioca alle ore 17.00.