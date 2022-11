A Giovinazzo torna la squadra di calcio: si riparte dalla Terza Categoria

Riparte l'attività calcistica a Giovinazzo dopo cinque anni sabbatici. L'diretta dal presidente, infatti, in estate, si è rimessa in moto. Prima con un progetto di affiliazione giovanile col, poi con l'idea di creare una prima squadra da iscrivere al campionato diPer la panchina è stato scelto un grande conoscitore del calcio regionale quale è il molfettese. Il responsabile tecnico, supportato dal suo vice, dopo le esperienze con il Bari Sport, la Libertas Molfetta, nel campionato di Eccellenza pugliese, e la Molfetta Sportiva 1917 ha voglia di rivincita e di rilanciarsi in un progetto a lungo termine, cui hanno lavorato in questi mesi il direttore sportivoe il patronProprio quest'ultimo, un mito in città, qualcosa di cui oggi come oggi lo sport non potrebbe fare a meno, ha voglia di replicare la leggendaria cavalcata di un'altra sua creatura, l'di, che nel lontano 2008/09 conquistò la promozione - l'unica ottenuta sul campo - nel torneo didi calcio a cinque. Ad organizzare il campionato di Terza Categoria, che quest'anno si annuncia impegnativo come non lo era da numerose stagioni, laI giovinazzesi sfideranno Soccer Trani, Asd Trani, Molfetta Sportiva, Fulgor Molfetta, Olimpia Bitonto, Terribile Soccer, Warriors Calcio Bari, Invictus Lam Academy, Avanti Altamura, Kids Club Conversano e, il primo team ad incrociare i biancoverdi domani pomeriggio, alle ore 14.30, sul sintetico del