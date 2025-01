6-3 al Mascalucia, balzo del Defender Giovinazzo C5 in classifica

È stato dolcissimo il gennaio del. Il club diinfila in un colpo solo la seconda vittoria consecutiva, il quarto risultato utile di fila, festeggia la doppietta di Difonzo e il primo gol al PalaPansini di Divanei e si rimette ufficialmente nella scia delle formazioni che lottano per i play-off:Ilcon il, nel quindicesimo turno del girone B di serie A2 Elite, è stata una vittoria cercata e voluta. Tre punti - per i biancoverdi si tratta della quarta vittoria stagionale, la prima del nuovo anno fra le mura di casa - che rappresentano ossigeno puro per la classifica del team di mister. Lo score finale, però, non rende merito a quanto fatto vedere dai siciliani che hanno tenuto testa ai padroni di casa prima di cedere nei minuti finali alle giocate diBernardo, privo di Piscitelli, inizia con Di Capua, Sosa, Divanei, Difonzo e Fanfulla, mentre Incatasciato replica con Lo Faro, D'Arrigo, Longo (Danilo), Nicolosi e Messina. La partita si sblocca già nel primo giro di lancette grazie a una girata fulminea diche incastona l'1-0. Passa poco e il fraseggio tra Difonzo etrova la sua degna conclusione con il colpo di testa in rete dell'uruguaiano che vale il 2-0.La reazione degli ospiti è tutta in due occasioni di D'Arrigo - tiro sventato sulla linea di porta da Sosa -, e di Messina che scalda le mani di Di Capua. Il primo tempo si chiude con un tiro di Divanei e con i rimpianti per il terzo goal mancato da Marolla (Alessandro) che appostato sul secondo palo non trova lo specchio della porta. Al 20' è 2-0.La seconda frazione si apre con il palo di Sosa, ma pian piano il Mascalucia si affaccia dalle parti di Di Capua: prima, con un tiro sotto la traversa, gonfia la rete al 9' (2-1), poi Marletta e Longo (Danilo) sfiorano il pari. Scampato il pericolo, arriva la rete del Giovinazzo: Sosa lancia Fanfulla che liberaper il pallonetto del 3-1 al 12'.Manca il poker Fanfulla, ma ci pensa, al 15', a siglare il 4-1 saltando persino Lo Faro e gonfiando la rete. Dalla panchina siciliana si tenta la rimonta giocando concome power play, autore del 4-2 al 16'. Lo schema produce ancora i suoi frutti quandotrova il sette per il 4-3 al 17'. Risale in cattedrache assiste Divanei abile a segnare il 5-3 al 19', poi sul finale, con la difesa avversaria allo sbando, il 6-3 dichiude un incontro che ha vissuto le emozioni più intense negli ultimi 6 minuti.- ha detto a fine gara il tecnico Bernardo - anche sin dall'inizio del girone di ritorno abbiamo detto di voler dare una svolta al nostro campionato. Era molto importante ripartire con due vittorie, rispetto al solo punto raccolto nel girone d'andata, ma siamo ancora all'inizio, seppur sulla strada giusta».I siciliani sono tornati in partita con il gol del 4-3, prima dei gol di Difonzo e Palumbo: «Forse in quel momento ci siamo abbassati un po' troppo - ha detto l'allenatore - e il time out è servito non solo a dare motivazioni tattiche a tutti i miei ragazzi, ma anche e soprattutto per non farli mollare., voluto fortemente da tutta la società».