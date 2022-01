5 foto Ztl nel centro storico, attivo il varco di via Fossato. Arrivano i pannelli luminosi

È giunto il momento dell'attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi al centro storico anche in. Dal 19 gennaio scorso, infatti, è stato attivato il nuovo varco: l'impianto per la rilevazione degli accessi, già da qualche giorno, monitora le targhe dei veicoli che entrano della zona a traffico limitato.Le telecamere sono posizionate in corrispondenza dei quattro varchi di entrata nell'area e perfettamente funzionanti. I non residenti che accederanno alla zona a traffico limitato verranno dunque fotografati e riceveranno la sanzione. Il varco elettronico di via Fossato, come gli altri, sarà attivodalle ore 00.00 alle ore 06.00, dalle ore 11.00 alle ore 17.30 e dalle ore 19.30 alle ore 00.00, mentredalle ore 00.00 alle ore 10.30 e dalle ore 12.30 alle ore 00.00.Sono state comunque riservate varie fasce orarie per l'accesso e la sosta dei non autorizzati: nei giorni feriali dalle ore 06.00 alle ore 11.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e in quelli festivi dalle ore 10.30 alle ore 12.30. L'iniziativa, già prevista, è partita in via sperimentale (l'impianto di via Fossato sarà in pre-esercizio fino al prossimo, nda) ed è prevedibile che ci sia un breve periodo di tolleranza delle infrazioni, per consentire ai giovinazzesi di abituarsi al nuovo varco.Un'altra novità riguarda l'installazione su tutti i varchi di un pannello luminoso a messaggio variabile in corrispondenza dell'accesso con la dicituraad indicare l'attivazione del varco. In caso di disattivazione del controllo degli accessi e nelle ore di transito libero, i pannelli riporteranno la scritta