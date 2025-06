L'"altro" sabato sera di Giovinazzo: con la Porsche sullo stallo comunale

Il sabato sera a Giovinazzo inizia a diventare un problema dal punto di vista del rispetto del Codice della Strada.Tante, troppe auto, nonostante l'ottimo riscontro dei parcheggi nell'ex pronto soccorso ed all'area mercatale, invadono il centro cittadino, anche solo per fermarsi in qualche locale.Non fa eccezione piazza Vittorio Emanuele II, che tra qualche tempo sarà chiusa nella parte perimetrale vicina a Palazzo di Città. Ebbene, domenica sera, intorno alle 23.00, per le vie brevi qualche cittadino ci aveva informato del parcheggio di una grossa Porsche sullo stallo dedicato ai mezzi comunali. Quell'auto in quel luogo non doveva esserci, perché il posto segnato in giallo e con tanto di segnaletica verticale è appannaggio sempre e comunque di mezzi in uso all'ente. Non conta l'ora, né il giorno.Forte probabilmente della mancanza a quell'ora di pattuglie della Polizia Locale, l'automobilista ha pensato di parcheggiare tranquillamente in quello stallo con una vettura che, per dimensioni, non passava inosservata.Noi non possiamo far altro che segnalare al comando di via Cappuccini ed alle autorità competenti quanto accaduto, ricordando ai più refrattari che accade di continuo, ma questo non vuol dire essere giustificati.