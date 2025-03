3 km/h oltre il limite, ma la multa viene annullata. L'autovelox non è omologato

Aveva rimediato una multa dadopo esser stato immortalato dall'autovelox mentre guidava aa Giovinazzo, in un punto in cui il limite di velocità è invece stato fissato a. L'apparecchio in questione non era tuttavia omologato, pur essendo approvato. E così ilha annullato il verbale.Protagonista della storia è un automobilista che, nei giorni scorsi, ha vinto il ricorso contro lache aveva emesso un'ordinanza-ingiunzione sulla base di un verbale delladi Giovinazzo e in primo grado il giudice di pace di Bari aveva anche respinto l'opposizione dell'automobilista, confermando la sanzione e il pagamento dioltre le spese legali. Il mancato rispetto della velocità era stato accertato nel novembre 2019 da un rilevatore in via Bari.L'autovelox rilevò come il conducente dell'auto in questione stesse procedendo ad una velocità disuperiore al limite previsto. E quest'ultimo si era visto recapitare a casa una multa da. L'automobilista, in appello, si è così rivolto al Tribunale di Bari contestando, fra l'altro, come l'apparecchio utilizzato dalla Polizia Locale per rilevare eventuali violazioni al codice della strada lungo la ex strada statale 16 AdriaticaPer la giudice(terza sezione civile) «nel verbale non vi è alcuna menzione relativa all'omologazione dell'apparecchio usato per il rilevamento della velocità». Con l'annullamento del verbale, laè stata condannata al pagamento delle spese processuali con un costo dipiù le spese generali.