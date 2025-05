Agente Polizia Locale ferito, la solidarietà del sindaco Sollecito e dell'assessore Arbore

Nella mattinata di domenica 11 maggio, un inseguimento ad una moto che non si era fermata all'alt è costata il ferimento di un agente della Polizia Locale di Giovinazzo ( qui il racconto ). Sdegno nelle istituzioni cittadine.«Quanto è accaduto è inaccettabile. Sia io che l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore (in foto con il comandante Vito Bovino, ndr), esprimiamo la nostra solidarietà all'agente rimasto ferito durante un inseguimento – dichiara incredulo il sindaco Michele Sollecito - Gli siamo vicini per aver dimostrato ancora una volta dedizione e spirito di sacrificio, oltre che coraggio e intraprendenza. Purtroppo il nostro agente - ha spiegato Sollecito - dovrà affrontare un intervento chirurgico e noi sentiamo di essere vicini a lui e a tutto il corpo della Polizia Locale che con grande impegno cerca di presidiare al meglio la nostra città. Pertanto, a nome di tutta l' Amministrazione comunale, formulo i migliori auguri per una pronta ripresa all'agente. Spero che, quanto prima - ha aggiunto il primo cittadino giovinazzese -, sia fatta giustizia e vengano applicate le dovute sanzioni visto che questo trasgressore ha messo a repentaglio la vita di due nostri agenti che semplicemente stavano svolgendo il proprio lavoro. Cosi non va bene - è la conclusione molto forte del sindaco -, certa gente deve imparare a stare alla larga dalla nostra città».Una chiosa su cui essere d'accordo abbandonando ogni prudenza e linguaggio politicamente corretto. Giovinazzo non può, in ogni fine settimana, trasformarsi nell'Eldorado di chi pensa di trasformarla in un luogo senza regole, in cui a prevalere siano malcostume, inciviltà e disprezzo per la legge.