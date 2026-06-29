Il Festival "Del Racconto, il Film" torna a Giovinazzo

Il teatro e le canzoni di Mina, le dittature e le città a misura di bambino, la scuola italiana e il tenero sguardo verso i nostri anziani genitori. È un complesso mosaico di visioni e prospettive differenti la terza settimana del festivaldisegnato in tre momenti, lunedì 29, martedì 30 giugno e giovedì 2 luglio.Si parte a inizio settimana, dall'anfiteatro, con l'appuntamento intitolatoaperto dalla presentazione didiin dialogo con la docente. Un romanzo di confine - nel cuore di una Trieste periferica stretta tra la città imperiale e le selve balcaniche – incentrato su un figlio che racconta i suoi genitori, la loro fragilità, la loro forza, la loro irriducibile tenerezza, prima che il tempo li porti via.A seguire, ci sarà spazio per una riflessione sull'infanzia, sul diritto al gioco e sull'organizzazione dello spazio pubblico nelle nostre città, grazie al documentarioIl racconto di una rivoluzione gentile per un cambiamento possibile, portata avanti da 35 anni dal pedagogo Francesco Tonucci (che sarà collegato in streaming), ideatore del progetto "La città dei bambini" che immagina la creazione di un mondo a misura di infanzia. Ospiti della seconda parte della serata, anche Daniela Dato e Giuseppe Annacontini, docenti di Pedagogia all'Università di Foggia.Si rinnova la collaborazione con Puglia Culture per il primo dei due spettacoli teatrali in programma al DRIFF 2026: martedì 30 giugno al Teatro Metamorfosi di Rutigliano andrà in scena, alle 20, Vorrei una voce di e con Tindaro Granata (ticket al costo di 3 euro, acquistabili su Webtic.it o al botteghino del teatro dalle 17 alle 22. Info: info@teatrometamorfosi.it), monologo ispirato dal lungo percorso teatrale che l'autore e attore siciliano ha realizzato al teatro Piccolo Shakespeare, all'interno della Casa Circondariale di Messina, con le detenute di alta sicurezza, nell'ambito del progetto Il Teatro per Sognare.Il fulcro della drammaturgia è il sogno: perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé. Vorrei una voce è dedicato a coloro i quali hanno perso la capacità di farlo. "Dopo averle incontrate, capii che erano come me, o forse io ero come loro: non sognavamo più – spiega Tindaro Granata - guardandole mi sono sentito recluso, da me stesso, imbruttito da me stesso, impoverito da me stesso. Avevo dissipato, inconsapevolmente, quel bene prezioso che dovrebbe possedere ogni essere umano: la libertà".Terzo e ultimo appuntamento della settimana intitolato "Del Racconto, la Scuola", giovedì 2 luglio, alle 19.30, nella Corte del Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari. Protagonista l'insegnante e scrittrice Gaja Cenciarelli con il suo Il rivoluzionario e la maestra, in dialogo con la docente Maila Cavaliere, che ci porta nella vita di Adolfo Wasem e Sonia Mosquera, rapiti nel 1972, in Uruguay, durante la dittatura militare. Per dodici anni costretti a vivere in isolamento in cunicoli sotterranei chiamati calabozos, nel silenzio più assoluto e sottoposti a torture indicibili. Una storia in apparenza lontanissima che si intreccia, fra documentazione storica e invenzione narrativa, con quella personale dell'autrice, parlando di ostinazione e di rivoluzioni possibili, anche nella vita di tutti i giorni.Gaja Cenciarelli è anche l'autrice del romanzo Domani interrogo, poi diventato l'omonimo film di Umberto Carteni, al centro della seconda parte della serata a Sannicandro. Una professoressa di inglese, interpretata da Anna Ferzetti, convinta del valore educativo della scuola, arriva in un liceo difficile della periferia romana. Farà breccia nei cuori dei suoi studenti, tra famiglie sfasciate, spaccio e primi amori, storie di sesso e rassegnazione. Ospiti del DRIFF, il regista Umberto Carteni e due degli attori del film, Zoe Massenti e Morgan Wahr.Nelle prossime settimane, tra gli ospiti della 17esima edizione del DRIFF ci saranno Ivan Cotroneo, Wanda Marasco, Marco Lodoli, Edoardo Winspeare, Laura Samani, Petra Volpe, Lucia Chiarla, Carolina Cavalli, Nicolangelo Gelormini, Carine Tardieu, Pier Lorenzo Pisano, e tanti altri.Il DRIFFest 2026, organizzato dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli, dal 16 giugno al 24 luglio, presenta 21 appuntamenti tra Bari, Giovinazzo, Rutigliano, Sannicandro di Bari, con due incontri nel carcere di Trani (è l'unico festival pugliese a prevederlo ogni anno).