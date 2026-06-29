Amministrative Giovinazzo 2027, le considerazioni di Fratelli d'Italia Giovinazzo
La nota della segreteria cittadina guidata da Matteo Parato punta a compattare le componenti di area
Questo il testo integrale di FdI Giovinazzo.
Abbiamo appreso delle recenti dichiarazioni apparse sulla stampa in merito alle dinamiche interne alla coalizione. Si tratta di riflessioni che offrono uno spunto di analisi importante e condivisibile: la chiarezza e l'unità d'intenti vanno sempre costruite per tempo, superando i personalismi e lavorando esclusivamente nell'interesse della comunità.
Come forza politica di centrodestra presente sul territorio, sentiamo il dovere di raccogliere questo spunto per trasformarlo immediatamente in una proposta concreta e trasparente per il futuro di Giovinazzo.
Siamo pronti sin da subito ad aprire un dialogo sincero e a sederci attorno a un tavolo con tutte le forze del centrodestra e dell'area civica moderata. Vogliamo farci promotori attivi della nascita di uno schieramento unito, solido e coerente in vista delle elezioni amministrative del 2027.
Per Fratelli d'Italia, la crescita dell'intera coalizione non può prescindere da un confronto maturo, programmato e fortemente anticipato. Giovinazzo merita una visione e un progetto politico di ampio respiro.
Noi siamo pronti a fare la nostra parte per guidare, favorire e agevolare questo percorso aggregativo. Rivolgiamo quindi un invito aperto e ufficiale a tutti i partiti, ai movimenti e alle realtà civiche dell'area che vogliano iniziare a costruire, da oggi, la coalizione del 2027.