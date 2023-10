Vento forte, ma torna il caldo a Giovinazzo: punte di 31° nelle prossime ore

Dopo l'abbassamento delle temperature delle scorse giornate, la Protezione Civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un'allerta meteo per vento forte, proveniente da quadranti meridionali.Temperature nuovamente in netto rialzo su Giovinazzo, con valori massimi attesi nelle prossime ore anche sui 31°, sostanzialmente estivi. Mare sarà molto mosso, soprattutto a Levante.La prevalenza di cielo sereno permarrà anche nelle ore successive e sino alla mattinata di sabato 21 ottobre, quando nuvole si addenseranno su Giovinazzo, con possibilità di nuove consistenti precipitazioni nel primo pomeriggio.Migliora domenica, ma per ulteriori aggiornamenti vi rimandiamo al consueto meteo della mezzanotte del sabato.