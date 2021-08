Venerdì sera con l'omaggio a Carlo Rosa della Pro Loco Giovinazzo

Un nuovo viaggio nell'arte e nella storia, sarà proposto, a cura della Pro Loco di Giovinazzo, venerdì 13 agosto alle ore 20.00 nell'atrio del Palazzo vescovile, in via Marco Polo, n.2. L'evento è patrocinato dal Comune di Giovinazzo.", è la conferenza inserita nel cartellone dell'Estate giovinazzese 2021, programma di eventi patrocinato dal comune e dall'assessorato alla cultura, guidato dell'Assessora Cristina Piscitelli.Il saluto di benvenuto sarà affidato al sindaco Tommaso Depalma che passerà la parola all' ing. Giuseppe Palmiotti, vicepresidente della sede cittadina dell'associazione culturale e turistica Pro Loco. Sono previsti gli interventi di Padre Giovanni Distante, priore della Basilica pontificia di San Nicola di Bari, di Padre Gerardo Cioffari, storico della stessa Basilica nicolaiana, di Elisabetta Sgherza e Maria Elena Toto.La conferenza vedrà nel ruolo di moderatore Michele Bonserio, studioso di storia patria e curatore responsabile, da quarantadue anni or sono, dell'archivio diocesano collocato nella Concattedrale di Santa Maria Assunta. In questa occasione il dott. Bonserio darà un annuncio di valore storico: si tratterà di una grande sorpresa. L'impegno nel far conoscere e al contempo divulgare storia ed arte della propria città, oltre che porre risalto al patrimonio storico artistico ed archeologico, è motivo di grande attenzione posta dalla Pro Loco.L'arte raffinata e pregevole del pittore Carlo Rosa, nato a Giovinazzo nel 1613 e morto a Bitonto nel 1678, sarà tema dell'evento. Nella sua produzione pittorica l'artista ha raffigurato arte sacra di valore inestimabile; molte delle sue opere sono presenti nelle chiese pugliesi, nella nostra città, a Bitonto e a Molfetta.Si tratterà di un'occasione di scoperta molto interessante che mirerà ad ampliare la conoscenza e approfondirla sulle peculiarità dell'artista e sulle sue opere preziose, custodite a Giovinazzo e non solo. Tra le opere del pittore Carlo Rosa ricordiamo quelle inserite nel ciclo pittorico dell'abside della Cattedrale di Santa Maria Assunta, da lui decorata con arte pittorica di notevole maestria, la tela raffigurante San Michele Arcangelo e l'opera che illustra il martirio di San Lorenzo, poste nella chiesa di SS. Maria di Costantinopoli. Nella chiesa di Maria SS del Carmine si trovano invece la tela del San Francesco Saverio e di San Gaetano da Thiene, dipinti pregiati.L'incontro è gratuito e rispetterà le norme anti-Covid.