Pro Loco Giovinazzo, concluso il progetto "Accogliamo in inglese" pensato per gli esercenti

Si è concluso con grande successo il progetto delladenominato, corso di inglese base, gratuito pensato per tutti i tipi di esercenti.Un percorso didella durata di un'ora e mezza ciascuno, per un totaleintensi e proficui, iniziati a gennaio, durante i quali i partecipanti hanno potuto acquisire nuove competenze linguistiche, fondamentali nel mondo del lavoro odierno.Laha promosso con entusiasmo questo progetto condiviso conche prestano la propria attività presso la sede di piazza Umberto I, consapevole dell'importanza di una comunicazione efficace con i turisti e desiderosa di offrire un concreto aiuto alla cittadinanza. In un mondo sempre più globalizzato, la conoscenza dell'inglese rappresenta un valore aggiunto per le attività commerciali e un'opportunità di crescita per l'intera comunità in chiave ricettiva.«Inizialmente - spiegano dall'associazione guidata da Francesco Martini - le iscrizioni hanno visto la partecipazione di 48 partecipanti, i quali hanno dimostrato entusiasmo, voglia di imparare e di mettersi in gioco. Dopo una selezione naturale, in 20 hanno completato il corso ricevendo un attestato di partecipazione.Un ringraziamento speciale - continua la nota della Pro Loco - va alla nostra volontaria del servizio civile,, che con passione e dedizione ha guidato i partecipanti in questo viaggio linguistico, supportata dalle volontarie. Il loro impegno è stato fondamentale per la riuscita del corso. Fondamentale è stata la preziosa guida della Dottoressache con il suo supporto e la sua completa fiducia ha reso possibile la realizzazione del progetto. Pertanto, la Pro Loco è orgogliosa di aver contribuito, seppur in minima parte, alla crescita professionale della comunità di Giovinazzo. Inoltre, s'intende ringraziare l'amministrazione comunale per aver messo a disposizione lo spazio della "Cittadella della cultura" ad uso gratuito».La chiosa è più che mai condivisibile: «Questo progetto è l'esempio concreto di come la collaborazione tra la Pro Loco di Giovinazzo APS e le diverse realtà private e pubbliche favoriscono un'ottima sinergia a beneficio di tutta la comunità. Continueremo a impegnarci per offrire nuove opportunità».