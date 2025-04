La Pro Loco Giovinazzo organizza un corso d'italiano per stranieri

Lalancia un nuovo progetto:. Nel territorio giovinazzese risiedono quasi 400 stranieri, senza contare i turisti di passaggio per brevi periodi.La nostra città, infatti, oltre ad accogliere lavoratori di origine estera, si sta ricavando un proprio spazio nel mondo del turismo internazionale, grazie alla bellezza del territorio, alla peculiarità delle tradizioni e al fascino che generalmente la lingua e la cultura italiana esercitano all'estero. Non sono pochi, pertanto, i vacanzieri che giungono a Giovinazzo desiderando imparare a interagire coi locali, così come non mancano stranieri residenti che vorrebbero approfondire le proprie conoscenze linguistiche.Il progetto della Pro Loco mira dunquedelle nostre abitudini e della nostra cultura, attraverso l'insegnamento della nostra lingua. A occuparsi del corso saranno le volontarie del Servizio Civile presso la Pro Loco.L'associazione invita quindi turisti, stranieri residenti o cittadini a conoscenza di eventuali interessati a contattarla tramite i suoi canali di comunicazione o attraverso i seguenti numeri di telefono per maggiori informazioni. Inoltre, si comunica che il corso avrà inizio nel mese di maggio 2025 e che giorni, orari e luoghi saranno definiti una volta raccolte le adesioni.Per info Pro Loco di Giovinazzo: +39 3505936607 Alessia (insegnante certificata, referente del progetto): +39 3342815829