Vaccinazioni 5-11 anni: ieri a Giovinazzo altra giornata dedicata

Si è svolta ieri pomeriggio, 31 gennaio, la terza giornata di vaccinazioni contro il Sars CoV2 dedicate ai bimbi ed alle bimbe dai 5 agli 11 anni all'interno dellaUna campagna ulteriore, resa possibile grazie all'accordo tra Dipartimento ASL Bari, l'Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Giovinazzo, la rete scolastica e il SerMolfetta.Dopo le sedute del 18 e del 22 gennaio scorso, ieri sono stati 50 i bambini vaccinatisi con la prima dose, mentre altri 98 si sono recati nella palestra dell'istituto di viale Moro per ricevere la seconda somministrazione anti-Covid. Ad accoglierli con i loro genitori il personale medico ed infermieristico specializzato dell'ASL Bari, pronto a qualsiasi delucidazione.Soddisfatta per questa nuova giornata l'Assessora al ramo,che invita i genitori a prenotarsi per le sedute previste l'8 febbraio dalle 15.30 alle 18.00; il 12 febbraio: dalle 9.00 alle 13.00 ed il 22 febbraio: dalle 15.30 alle 18.00.Si ricorda che ci si può prenotare (per la seconda dose devono essere trascorsi almeno 21 giorni dalla prima) recandosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Giovinazzo, al piano terra di Palazzo di Città, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, ed il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00. Dall'ente comunale e dall'Azienda Sanitaria Locale arriva infine l'invito a presentarsi alla "don Saverio Bavaro" nel giorno e nell'ora prenotati, onde evitare spiacevoli situazioni.