«Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi"

Network Contacts per 100x100 Maturi: un premio che apre al futuro

Grande partecipazione al Gran Shopping Molfetta per la giornata dedicata a, l'iniziativa promossa daper celebrare oltre 270 studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all'esame di maturità 2025. I ragazzi provenienti da Bisceglie, Giovinazzo, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato e Molfetta sono stati premiati non solo per l'eccellenza scolastica, ma anche per storie personali di impegno e resilienza che hanno emozionato il pubblico presente.Nel corso dell'evento,, ha annunciato un'importante opportunità:saranno attivati per i giovani diplomati. "Non si tratta di un semplice inserimento lavorativo, ma di una importante esperienza, una finestra di consapevolezza e scoperta attiva del mondo del lavoro, che Network Contacts offrirà ai ragazzi in una modalità flessibile e orientata alla compatibilità con i percorsi universitari eventualmente intrapresi", ha dichiarato.Un'opportunità pensata su misura per i partecipanti, come spiega ancora Saitti: "Il valore aggiunto di questa proposta sta nella sua personalizzazione. Struttureremo per ciascun partecipante un percorso costruito sulla base del proprio background scolastico e delle inclinazioni personali, sfruttando la varietà di ambiti e funzioni aziendali di Network Contacts".In occasione dell'iniziativa 100x100 Maturi, dedicata ai diplomati che hanno conseguito il massimo dei voti nell'anno scolastico 2024-2025,conferma il proprio impegno verso le nuove generazioni, offrendo un'opportunità concreta di crescita e orientamento.L'azienda mette a disposizione, rivolti ai diplomati premiati con 100 e 100 e lode. Non si tratta di un semplice inserimento lavorativo, ma di una, che Network Contacts offrirà ai ragazzi in una modalità flessibile e orientata alla. Il valore aggiunto di questa proposta sta nella suaNetwork Contacts strutturerà per ciascun partecipante un percorso individualizzato, costruito sulla base del proprio background scolastico e delle inclinazioni personali, sfruttando la varietà di ambiti e funzioni aziendali presenti al suo interno. Così, ad esempio, un diplomato proveniente da un indirizzo in ambito umanistico o comunicativo potrà essere coinvolto in attività legate alla gestione delle risorse umane, all'organizzazione interna o alla comunicazione aziendale. Chi ha seguito un percorso a indirizzo scientifico o tecnologico potrà invece essere inserito in progetti dedicati all'innovazione, alla trasformazione digitale o allo sviluppo di soluzioni intelligenti per il lavoro e i servizi. Allo stesso modo, chi proviene da un istituto economico potrà essere coinvolto in attività legate alla customer experience, al marketing o alla gestione amministrativa, entrando in contatto con processi operativi reali e dinamici.Con questo premio, Network Contacts riconosce il merito scolastico e lo trasforma in un'occasione concreta per mettersi alla prova, scoprire le proprie attitudini e iniziare a immaginare il proprio futuro.è tra i principali player nazionali nel settore del Business Process e Information Technology Outsourcing. Con oltre 4.000 persone, progetta e gestisce servizi digitali e relazioni tra cittadini, clienti e grandi aziende nei settori energia, finanziario-bancario-assicurativo, media, farmaceutica, pubblica amministrazione, telecomunicazioni. Unisce innovazione, tecnologia e attenzione alle risorse umane in un modello organizzativo flessibile e inclusivo. Il suo approccio mette al centro benessere, ascolto e responsabilità sociale, per generare valore sostenibile non solo per i Clienti, ma soprattutto per le persone e il territorio.