Tutte le FOTO della mostra dei presepi Aiap

La mostra dei presepi artistici

6 foto Mostra di presepi Aiap Giovinazzo 2022

I giorni e gli orari per visitare la mostra

La cura e la passione di chi si dedica alla realizzazione dei presepi artistici sono elementi che emergono visitando "Il Natale, una speranza di pace", sedicesima edizione della mostra dei presepi artistici, edizione del Natale 2022, a cura dell'associazione AIAP-Associazione italiana amici del presepio, sede di Giovinazzo.La mostra è un percorso gradevole per occhi e per anima nella tradizione, nella fede e nell'arte che i talentuosi presepisti, autentici artisti, hanno realizzato mettendo in campo competenze e conoscenze artistiche in perfetta fusione con creatività, estro e fantasia. Dalle loro mani anche quest'anno sono nate una serie di splendide Natività illustrate artisticamente con espressività differenti tutte belle da ammirare. La Mostra è stata allestita nel corridoio antistante il chiostro dell'Istituto Vittorio Emanuele II a Giovinazzo, sito nell'omonima piazza. L'iniziativa pregevole dal punto di vista artistico e culturale è inserita nel programma, cartellone delle manifestazioni natalizie del 2022, promosso dall'Amministrazione comunale e gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bari.La mostra di creazioni presepiali presenta quaranta presepi ricchi di significato e tutti molto originali nello stile e nelle tecniche utilizzate. Gli artisti in mostra sono: Sergio De Candia, Angelo De Palma, Gino Ribatti, Leo Centrone, Giuseppe Lobasso, Filippo Carrieri, Saverio De Candia, Vincenzo Colamaria, Andrea Minenna, Alberto Fiorentino, Anna Anaclerio, Angelo Sterlacci, Angela Di Pilato, Michele Marrano, Salotto Marconi, Natale Gatti, Antonio Bello, Gioacchino Amoia, Angelo Raco, Rossano Stufano, Nicola Pansini, Filomena Gassi, Vincenzo Sicolo, Fabrizio Crudele, Anna Buonanova. Alla fine del lungo percorso espositivo della mostra dei presepi artistici si può ammirare in tutta la sua bellezza la nuova scenografia monumentale realizzata dai soci Aiap di Giovinazzo creata per la festa del Natale 2022.La scenografia, la cui costruzione ha avuto inizio a febbraio 2022 e si è conclusa agli inizi del mese di dicembre, raffigura la rappresentazione storica della nascita di Gesù in terra di Palestina con scenario che presenta abitazioni e territorio tipici di quella terra. Nella nostra visita all'iniziativa abbiamo osservato i soci Aiap impegnati nel raccontare ai numerosi visitatori la storia della nascita del presepe, i suoi simboli più caratteristici, lo scenario palestinese che ricorda il passato, duemila anni fa. Per realizzare la scenografia sono stati utilizzati polistirene, teloxis, luci led, colori acrilici, gesso, colla vinavil, colla a caldo, segatura, corda, poliuterano, fuganti, silicone, colla trasparente, spugne, nastro carta, filo di ferro. Le statue della scenografia sono state realizzate in terracotta dai soci Aiap. I presepisti che hanno realizzato la scenografia: Matteo Candido, Pantaleo Centrone, Vincenzo Colamaria, Alberto Fiorentino, Natale Gatti, Bice Illuzzi, Giuseppe Lobasso, Biagio Minervini, Nicola Pansini, Luigi Ribatti, Rosaria Romano, Francesco Rubino, Elio Savino, Angelo Sterlacci e Rossano Stufano.L'attesa mostra dei presepi artistici, che negli anni passati ha richiamato l'attenzione di numerosi visitatori, potrà essere ammirata ogni sabato e domenica e nei giorni festivi dalle ore 18.30 alle ore 21.00. C'è anche la possibilità di effettuare visite straordinarie previa prenotazione al numero 3398426459. L'iniziativa avrà un apertura straordinaria fissata per il 22 gennaio 2023 in occasione della festa dei falò in onore di S. Antonio Abate. Ai visitatori che si fermeranno a Giovinazzo per seguire questa festa popolare e tradizionale dei fuochi di Sant'Antonio Abate consigliamo una visita alla mostra che darà loro l'occasione di scoprire arte, storia, fede e passione racchiuse nei presepi artistici.