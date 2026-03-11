Il Commissariato di P.S. di Bitonto
Il Commissariato di P.S. di Bitonto
Cronaca

Trovato ferito nell'auto, mistero fitto tra Bitonto e Giovinazzo: è giallo

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato scorso. L'uomo, un 42enne bitontino, aveva fatto perdere le proprie tracce da alcuni giorni

Giovinazzo - mercoledì 11 marzo 2026 9.54
È mistero fitto tra i territori di Bitonto e Giovinazzo, dove un 42enne bitontino è stato trovato ferito da un colpo d'arma da fuoco, all'interno della propria auto, dove è stata trovata anche una pistola, finita sotto sequestro. L'uomo, soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale, a Bari: le sue condizioni sono gravi.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio di sabato scorso, quando l'uomo, personaggio ampiamente noto alle cronache per numerosi precedenti, originario di Bitonto ma residente a Giovinazzo e che aveva fatto perdere le sue tracce già da alcuni giorni, è stato ritrovato nella sua auto, una Dacia Duster, in un fondo agricolo nelle campagne al confine fra i due comuni. L'uomo, raggiunto dai suoi stessi familiari e trovato in una pozza di sangue, è stato accompagnato all'ospedale San Paolo.

Il personale medico del pronto soccorso barese gli ha riscontrato una ferita toracica d'arma da fuoco, prima di stabilire il ricovero nel reparto di Rianimazione: le sue condizioni sono giudicate gravi. Sul luogo dell'accaduto, intanto, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di P.S., a cui ora sono affidate le indagini, che, all'interno dell'abitacolo, hanno recuperato anche una pistola. Gli investigatori hanno posto sotto sequestro l'arma ed effettuato i rilievi all'interno dell'autovettura.

Hanno anche ascoltato i familiari del 42enne bitontino, alla ricerca di elementi utili a ricostruire l'accaduto. Un vero e proprio giallo che potrà essere chiarito solo dal ferito: non appena sarà possibile e le sue condizioni di salute lo permetteranno, l'uomo sarà ascoltato per verificare con attenzione la veridicità della storia.
  • Polizia di Stato Giovinazzo
Giovinazzo su Rai 1, la soddisfazione dell'assessora Piscitelli
11 marzo 2026 Giovinazzo su Rai 1, la soddisfazione dell'assessora Piscitelli
Il centrosinistra di Giovinazzo per il "NO " al referendum costituzionale
11 marzo 2026 Il centrosinistra di Giovinazzo per il "NO" al referendum costituzionale
Altri contenuti a tema
Poliziotti intercettano un'auto rubata, inseguimento sulla strada 16 bis Poliziotti intercettano un'auto rubata, inseguimento sulla strada 16 bis L'intervento delle Volanti dopo un alert alla sala operativa: i malviventi hanno abbandonato la vettura a Giovinazzo
Poliziotto di Giovinazzo salva studente da suicidio: sarà encomio Poliziotto di Giovinazzo salva studente da suicidio: sarà encomio Il sindaco Sollecito: «Siamo orgogliosi delle nostre divise e dei nostri figli migliori»
Sicurezza stradale, gli studenti di Giovinazzo a lezione dalla Polizia di Stato Attualità Sicurezza stradale, gli studenti di Giovinazzo a lezione dalla Polizia di Stato Incontro in Sala San Felice con i ragazzi e le ragazze del Liceo "Spinelli"
Vittime della strada, la Polizia di Stato incontra gli studenti del Liceo "Spinelli" Eventi e cultura Vittime della strada, la Polizia di Stato incontra gli studenti del Liceo "Spinelli" Questa mattina, 16 novembre, primo appuntamento in Sala San Felice
Minacciato dopo l'acquisto di un capannone: un arresto a Giovinazzo Minacciato dopo l'acquisto di un capannone: un arresto a Giovinazzo La vittima è un imprenditore di Bitonto: il provvedimento a carico di due fratelli di 53 e 57 anni, un 26enne e un 47enne
Arciuli catturato dopo 48 giorni di fuga: si indaga sui fiancheggiatori Arciuli catturato dopo 48 giorni di fuga: si indaga sui fiancheggiatori Con lui è stata arrestata la compagna 21enne, di Giovinazzo: per gli investigatori ne aveva favorito l'irreperibilità
Fermato sulla Giovinazzo-Bitonto: in auto aveva 23 cipolline di coca Fermato sulla Giovinazzo-Bitonto: in auto aveva 23 cipolline di coca L'uomo, un 50enne, è stato arrestato dalla Polizia: con sè aveva 10,70 grammi di droga. Incensurato, è finito ai domiciliari
Polizia di Stato, consegnate a Giovinazzo le agende scolastiche "Il mio diario" Attualità Polizia di Stato, consegnate a Giovinazzo le agende scolastiche "Il mio diario" Gli agenti le hanno donate agli alunni che frequenteranno la classe quarta della scuola primaria
Fatture false per 1,3 milioni di euro, sequestrati 600mila euro a 22 imprese
10 marzo 2026 Fatture false per 1,3 milioni di euro, sequestrati 600mila euro a 22 imprese
Giovinazzo su Rai 1 per la serie "I casi dell'avvocato Guerrieri "
10 marzo 2026 Giovinazzo su Rai 1 per la serie "I casi dell'avvocato Guerrieri"
Final Four di WSE Trophy, le regole d'accesso
10 marzo 2026 Final Four di WSE Trophy, le regole d'accesso
Referendum, nuovo appuntamento per il "SI " a Giovinazzo il 14 marzo
10 marzo 2026 Referendum, nuovo appuntamento per il "SI" a Giovinazzo il 14 marzo
Assistenza domiciliare, Spaccavento: «Bene il commissario sull’assistenza domiciliare»
10 marzo 2026 Assistenza domiciliare, Spaccavento: «Bene il commissario sull’assistenza domiciliare»
Gli alunni dell'IC "Bavaro-Marconi " in evidenza ai Giochi Matematici del Mediterraneo
10 marzo 2026 Gli alunni dell'IC "Bavaro-Marconi" in evidenza ai Giochi Matematici del Mediterraneo
Giornata Internazionale donna, a Giovinazzo open day del Centro Antiviolenza Pandora
10 marzo 2026 Giornata Internazionale donna, a Giovinazzo open day del Centro Antiviolenza Pandora
Intimidazione a Bovino: il Partito Democratico Giovinazzo ribadisce vicinanza al comandante PL
9 marzo 2026 Intimidazione a Bovino: il Partito Democratico Giovinazzo ribadisce vicinanza al comandante PL
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.