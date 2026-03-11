Trovato ferito nell'auto, mistero fitto tra Bitonto e Giovinazzo: è giallo

È mistero fitto tra i territori di Bitonto e Giovinazzo, dove unè stato trovato ferito da un colpo d'arma da fuoco, all'interno della propria auto, dove è stata trovata anche, finita sotto sequestro. L'uomo, soccorso immediatamente, è stato trasportato in ospedale, a Bari: le sue condizioni sono gravi.I fatti risalgono al tardo pomeriggio di sabato scorso, quando l'uomo, personaggio ampiamente noto alle cronache per numerosi precedenti, originario di Bitonto ma residente a Giovinazzo e che aveva fatto perdere le sue tracce già da alcuni giorni, è stato ritrovato nella sua auto, una, in un fondo agricolo nelle campagne al confine fra i due comuni. L'uomo, raggiunto dai suoi stessi familiari e trovato in una pozza di sangue, è stato accompagnato all'ospedaleIl personale medico del pronto soccorso barese gli ha riscontrato una ferita toracica d'arma da fuoco, prima di stabilire il ricovero nel reparto di: le sue condizioni sono giudicate gravi. Sul luogo dell'accaduto, intanto, sono intervenuti gli agenti del, a cui ora sono affidate le indagini, che, all'interno dell'abitacolo, hanno recuperato anche una pistola. Gli investigatori hanno posto sotto sequestro l'arma ed effettuato i rilievi all'interno dell'autovettura.Hanno anche ascoltato i, alla ricerca di elementi utili a ricostruire l'accaduto. Un vero e proprio giallo che potrà essere chiarito solo dal ferito: non appena sarà possibile e le sue condizioni di salute lo permetteranno, l'uomo sarà ascoltato per verificare con attenzione la veridicità della storia.