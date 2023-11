Vittime della strada, la Polizia di Stato incontra gli studenti del Liceo "Spinelli"

Giovinazzo celebrerà lacon un doppio appuntamento, organizzato in collaborazione tra Polizia di Stato e Comune.Si parte questa mattina, giovedì 16 novembre, in Sala San Felice, alle ore 10.00, quando i poliziotti della Stradale incontreranno gli studenti e le studentesse del Liceo "Matteo Spinelli", parlando loro di sicurezza stradale.Poi, domenica 18 novembre, a partire dalle ore 9.30, con partenza da piazza Vittorio Emanuele II partirà una biciclettata per ribadire l'uso responsabile dei mezzi ed il piacere, di tanto in tanto, di lasciare l'auto a casa.Nel solo 2022, secondo l'Istat si sono contate in Italia 1.375 vittime tra gli occupanti di autovetture (+15,4%), 781 tra i motociclisti (+12,4%), 70 tra i ciclomotoristi (+4,5%), 485 tra i pedoni (+3,2%). Una strage silenziosa che purtroppo è proseguita anche nel 2023 e che non accenna ad esaurirsi.Dati terribili su cui, grazie all'aiuto di esperti della Polizia di Stato, rifletteranno anche i ragazzi e le ragazze del nostro Liceo.