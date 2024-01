Poliziotto di Giovinazzo salva studente da suicidio: sarà encomio

«Siamo orgogliosi delle nostre divise e dei nostri figli migliori che, anche in momenti potenzialmente tragici, riescono non solo a gestire al meglio la situazione, ma anche a mostrare il volto più umano a chi ne ha bisogno - dichiara il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - Da sindaco sono onorato di avere come concittadino l' agenteCosì il sindaco di Giovinazzo,, dopo aver appreso dalla nostra testata del salvataggio di uno studente fuorisede a Bari, che aveva tentato il suicidio. Salvataggio reso possibile da un coraggioso poliziotto giovinazzese.«Grazie al suo tempismo e alla sua determinazione - ha spiegato il primo cittadino - è riuscito a strappare una giovane vita da una tragica fine. Un gesto forte e coraggioso che nessuno dimenticherà. Una storia che mi ha colpito profondamente e a seguito della quale - è la notizia - ho deciso di invitare l'agente Papapicco alla seduta del prossimo Consiglio comunale per rivolgergli un: il mondo ha bisogno di persone come lui ed è un esempio importantissimo per la nostra comunità giovinazzese».