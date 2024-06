Poliziotti intercettano un'auto rubata, inseguimento sulla strada 16 bis

In fuga su un'auto rubata, intercettati e inseguiti dalla. È accaduto nella serata di oggi, attorno alle ore 20.00, sulla strada statale 16 bis. Gli agenti delle, dopo un alert giunto alla sala operativa della, si sono messi sulle tracce dell'auto rubata, un', individuandola verso Foggia.È scattato così l'inseguimento, con l'arrivo di altre pattuglie di rinforzo (alle pantere dell'si sono aggiunte quelle della), che è proseguito fino all'altezza dello svincolo per Giovinazzo sud. Qui, i fuggitivi hanno abbandonato l'auto, per dileguarsi a piedi lungo la complanare: dentro il mezzo infatti non c'era nessuno. «Ero lì - ha detto un testimone oculare -. Uno dei ladri ha attraversato la strada e stavamo per investirlo».Sono state diramate le ricerche in zona, anche con l'ausilio di altri equipaggi, ma dei malviventi - forse a volto coperto -, nessuna traccia. Sono stati lesti a fuggire prima che gli agenti potessero fermarli. Il mezzo rubato, intanto, è stato analizzato dallaper rilevare eventuali impronte o altre tracce lasciate e recuperato (sulla parte anteriore aveva unforse utilizzato per spingere le auto), mentre accertamenti sono in corso sui responsabili del furto.Gli investigatori parlano di una vera e propria piaga della zona. Un fenomeno in fermento che vede coinvolti dei gruppi criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e infine unain grado di ripulire i pezzi fra i demolitori.