Minacciato dopo l'acquisto di un capannone: un arresto a Giovinazzo

Minacce e un pestaggio ad un, perché i fratelli, di 53 e 57 anni - quest'ultimo residente a-, il figlio del primo,, 26enne, e, 47enne, volevano riprendersi un capannone acquistato dopo un'asta giudiziaria ed una espropriazione immobiliare.Per questo laha fermato i quattro bitontini - l'ultimo è ritenuto vicino al-, per tentata estorsione. Il giudice per le indagini preliminari del, ha contestato l'aggravante del metodo mafioso, perché i quattro avrebbero fatto «ricorso alle intimidazioni idonee a porre in condizione di assoggettamento e omertà i destinatari delle violenze e minacce, avvalendosi del contributo di soggetti appartenenti alla».L'indagine, coordinata dal pubblico ministero antimafia, è iniziata dalla denuncia dell'uomo, che ha raccontato agli investigatori di essere divenuto «destinatario, in forma sia mediata che diretta, di pressioni» dopo l'acquisto, a maggio 2022, di un capannone al termine di un'asta giudiziaria: i locali sarebbero serviti per allargare la propria attività - attigua all'immobile - ubicata sulla strada provinciale 231. Ma quella struttura è diventata la condanna a vivere un incubo.Gli arrestati, secondo le indagini degli agenti della, al comando del primo dirigente, avrebbero costretto l'imprenditore a restituire il capannone, in passato di proprietà della cognata di due degli arrestati, alle condizioni economiche da loro imposte. Alla vittima, poi, è arrivato anche l'invito «a restituire il capannone» attraversoaltrimenti «avrei rischiatooppure che il capannone potesse esplodere».E ancora: per il tramite di un suo collaboratore, l'imprenditore avrebbe appreso che «un individuo (Lavacca) aveva minacciato il suocero, intimandogli di restituire il capannone dei Monte altrimenti l'avrebbesferrandogli una testata sul naso procurandogli lesioni personali» e un. L'imprenditore avrebbe ricevuto «minacce di morte da Cosimo Monte durante un incontro» in un bar «se non avesse ceduto l'immobile» acquistato: «Vedi che non campi più!».I quattro arrestati, le cui «condotte - secondo il giudice - vanno ricondotte ad un unico centro di interessi condiviso da tutti», sono stati condotti nel penitenziario di Bari, in virtù della loro, della «spregiudicatezza e della indifferenza al rispetto delle comuni regole di convivenza civile sin qui mostrate».