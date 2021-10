Arciuli catturato dopo 48 giorni di fuga: si indaga sui fiancheggiatori

È finita a, alle porte di Bari, dopo una disperata corsa sui tetti, la latitanza - durata quasi due mesi - di, evaso dal carcere di Trani il 26 agosto scorso con, rapinatore seriale, che si era poi costituito cinque giorni più tardi.Gli agenti della, coordinati dalladel capoluogo, lo hanno catturato nella tarda serata di mercoledì scorso, intorno a mezzanotte, mentre il 22enne, originario del quartiere San Girolamo, era a Triggiano. Le indagini hanno consentito di localizzare il latitante in un locale a piano terra in via Carroccio dove viveva con la sua compagna.E non ne voleva proprio sapere di tornare in carcere: quando i poliziotti dellecoordinati dal pubblico ministero titolare dell'indagine,, hanno fatto irruzione nell'abitazione in cui dimorava,. Poi, insieme alla sua compagna, ha cercato di scappare sui tetti delle abitazioni limitrofe, vera ragione per la quale, di recente, aveva scelto quel comodo rifugio: le vie di fuga erano assai abbordabili.Un inseguimento degno di un film poliziesco che il 22enne, però, ha calcolato male: tra salti, tetti, cornicioni e antenne, gli uomini della, con i colleghi diche avevano finanche circondato l'intero edificio, ci hanno messo poco ad acciuffarlo, prima di immobilizzarlo, ammanettarlo e riportarlo al gabbio, a Bari, dove dovrà finire di scontare una condanna per l'omicidio del 21enne, commesso la sera del 24 marzo 2015 a Giovinazzo quando era ancora minorenne, con fine pena nel novembre 2024.A questo si aggiungerà il nuovo reato commesso evadendo dal penitenziario di Trani dopo aver scavalcato, come immortalato anche dalle telecamere della videosorveglianza del carcere, il muro di cinta. È terminata così, dopo, la latitanza di Arciuli. Con lui è stata arrestata anche: sono stati trovati insieme e - secondo gli investigatori - ne aveva favorito la sua irreperibilità. Tratta in arresto è stata confinata ai domiciliari con l'accusa diDopo De Noja, costituitosi in, a Bari, mancava solo lui, Arciuli, evaso, molto probabilmente, proprio per stare con la giovane compagna, e che dopo un breve periodo trascorso nel nord Italia - ma è soltanto un'ipotesi che, però, non sembrerebbe stuzzicare più di tanto gli inquirenti - è tornato in Puglia.Sono iniziati gli appostamenti. E proprio quei servizi di osservazione, negli ultimi tre giorni, seguendo i movimenti della giovane compagna, che faceva la spesa e ricaricava di provviste l'abitazione dove il latitante si rifugiava, hanno portato i detective delle, coordinate dai dirigenti, ad identificare un pianterreno a Triggiano, in pieno centro, probabile nascondiglio del 22enne.Gli agenti, dal quel momento, ne hanno monitorato a distanza i movimenti aspettando il momento utile per intervenire. Da fuori, di Arciuli, nessuna traccia:. Ma i poliziotti erano certi che il latitante fosse veramente lì, assieme alla sua compagna. Immediata, mercoledì, in tarda serata, la decisione di intervenire.E non si sono sbagliati: quando gli uomini dellahanno fatto irruzione nel locale, Arciuli ha tentato invano l'ennesima fuga per evitare la cattura. Tutto inutile. È tornato ben presto a vedere il sole a scacchi e nelle prossime ore, assistito dal suo difensore, l'avvocato, sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del, mentre poi gli atti saranno trasmessi per competenza alla, che aveva già aperto un fascicolo sull'evasione.Intanto proseguono le indagini dellaper identificare tutti coloro che, a vario titolo, hanno favorito la sua fuga e ricostruire la rete di fiancheggiatori della sua latitanza durata quasi due mesi.