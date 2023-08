Trasfigurazione di Nostro Signore, il programma nella chiesetta del Padre Eterno

IL PROGRAMMA COMPLETO

La chiesetta rurale detta del Padre Eterno è l'origine del culto per Maria SS di Corsignano a Giovinazzo e la Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore rappresenta di fatto l'inizio dei festeggiamenti agostani in onore della Madonna.La meravigliosa pieve rurale del Padre Eterno ospiterà dal 3 al 5 agosto il Triduo all'Eterno Padre, prima delle celebrazioni di domenica, un luogo straordinario che racchiude in sé una grandissima spiritualità.Noi vi riproponiamo di seguito il programma completo.Nelle giornate della prima messa sarà celebrata alle 6.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario delle ore 6.00. Immersi in un'atmosfera dall'alto valore spirituale, i fedeli potranno fermarsi in preghiera anche dopo la celebrazione.Alle 18.45 meditazione comunitaria e Santo Rosario, prima della messa vespertina., invece, giornata in cui la Chiesa cattolica festeggia la Trasfigurazione di Nostro Signore, oltre alla messa delle 6.30, ne sarà celebrata un'altra alle 9.00. Al pomeriggio, dalle 18.30 esposizione del SS Sacramento all'esterno della pieve, con adorazione eucaristica. Alle 19.15 canto dei vespri ed a seguire la solenne messa vespertina officiata da don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Per chi non potesse raggiungere la chiesetta del Padre Eterno, sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 19.30 ci sarà la recita del Santo Rosario, ed alle 20.00 la santa messa, animata dalla Confraternita di Maria SS degli Angeli.