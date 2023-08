Messe al Padre Eterno e al Casale di Corsignano: il rito si ripete (FOTO)

Un rito antico, certamente, ma ancor di più l'emblema della fede autentica dei giovinazzesi per Maria SS di Corsignano.Le sante messe celebrate all'alba di quest'oggi, 19 agosto, memoria liturgica della Vergine, nella chiesetta del Padre Eterno ed al Casale di Corsignano hanno visto la partecipazione di centinaia di fedeli, molti dei quali hanno raggiunto l'agro tra Giovinazzo e Terlizzi a piedi o grazie al bus navetta messo a disposizione dall'amministrazione comunale.Suggestiva la celebrazione eucaristica all'alba, nella pieve rurale dove tutto è iniziato, dove il culto per Maria SS di Corsignano si è propagato come fiamma con paglia nei secoli. Poi quella al Casale vicino, eretto per omaggiare la Vergine, celebrazione officiata da Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, il quale ha ammonito: «La nostra vita sia pietra miliare, confine tra chi crede e chi no. E che la nostra condotta di vita sia più bella e trainante, che chi ci osserva si senta incoraggiato a vivere nella fede».Cattolici esempi, dunque, sulla scia di ciò che Maria ci ha insegnato. Esempi di rettitudine, di amore, di solidarietà verso il prossimo, l'ultimo, l'emarginato, l'ammalato. Questa è la grande eredità della Madonna di Corsignano, Madre celeste, Madre delle Madri, che consola e traccia una strada, un solco, piantando la pietra miliare dell'amore cristiano.Giovinazzo si è risvegliata così, all'alba, per seguire le sue tracce ed incamminarsi sulla strada della redenzione (sotto il nostro articolo la foto di Giangaetano Tortora sul pellegrinaggio partito alle 6.30 dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta, ndr).Al termine del momento altissimo delle celebrazioni eucaristiche a cui hanno partecipato anche il Comitato Feste e alcune autorità civili e militari, il consueto momento conviviale con la colazione collettiva a cura dell'associazione I Nipoti della Nonna.Il programma della Festa Patronale proseguirà questa sera, 19 agosto, con il Corteo Storico per le strade della città a cura della locale Pro Loco APS.