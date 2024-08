Al via il Triduo nella chiesetta rurale del Padre Eterno

Partirà all'alba di domani, 3 agosto, l'intenso Triduo nella chiesetta rurale del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi. Il Triduo prepara i fedeli alla festa della Trasfigurazione di Nostro Signore del 6 agosto, importantissimo prologo alla festa patronale della settimana di Ferragosto. Riprendiamo dunque quanto pubblicato un paio di settimane fa.Secondo le indicazioni fornite da padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, si inizia il 3 agosto con il Rosario alle 6.00 del mattino e la Santa Messa alle 6.30. A sera, recita del Rosario alle 18.30 e celebrazione eucaristica alle 19.00. Solo domenica 4 agosto vi sarà anche la messa alle 8.30. Va ricordato che la liturgia vespertina di sabato 3 agosto sarà in ogni caso quella domenicale.Novità importanti per la Festa della Trasfigurazione di Nostro Signore, in programma martedì 6 agosto. Alle 4.00 ci sarà una veglia notturna che, oltre a richiamare la tradizione, sarà uno dei momenti spiritualmente più pregnanti delle quattro giornate. Alle 6.30 ed alle 8.30 messa. A sera, celebrazione eucaristica alle 19.00, preceduta come da copione dal Santo Rosario delle 18.30.