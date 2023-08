All'alba le messe al Padre Eterno ed al Casale di Corsignano

Lì dove tutto è iniziato: nella chiesetta rurale delSarà questo il primo importante appuntamento liturgico che si daranno i fedeli giovinazzesi in questo sabato della Festa Patronale 2023 in onore di. Allea Santa Messa nella splendida pieve nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi sarà celebrata da don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Poi allela messa solenne officiata davescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi poco più avanti, al Casale di Corsignano.Bus navetta saranno disponibili per i fedeli dalle 6.30 ai piedi di Palazzo di Città (fermate intermedie in piazza Sant'Agostino e nei pressi della Parrocchia Immacolata). Tanti saranno invece i devoti che si recheranno a piedi o in bici nell'agro. Alle 6.30 partirà il pellegrinaggio dalla Concattedrale.Al termine delle due celebrazioni il rito popolare della colazione collettiva, offerta nello spiazzo antistante il Padre Eterno dall'associazione I Nipoti della Nonna. Come tradizione vuole.