Triduo del Padre Eterno, il programma completo a Giovinazzo

Si terrà, come di consueto, tra il 3 ed il 5 agosto prossimi il Triduo in preparazione della Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore. Le celebrazioni saranno tutte all'interno della meravigliosa pieve rurale del Padre Eterno, un luogo emblema del culto di Maria SS di Corsignano.E proprio il Triduo popolarmente detto del Padre Eterno darà di fatto inizio all'intenso programma liturgico in vista della Festa per la Santa Patrona di Giovinazzo.Nelle giornate del 3, 4 e 5 agosto, la prima messa sarà celebrata alle 6.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario delle ore 6.00. Immersi in un'atmosfera dall'alto valore spirituale, i fedeli potranno fermarsi in preghiera anche dopo la celebrazione.Alle 18.45 meditazione comunitaria e Santo Rosario, prima della messa vespertina.Domenica 6 agosto, invece, giornata in cui la Chiesa cattolica festeggia la Trasfigurazione di Nostro Signore, oltre alla messa delle 6.30, ne sarà celebrata un'altra alle 9.00. Al pomeriggio, dalle 18.30 esposizione del SS Sacramento all'esterno della pieve, con adorazione eucaristica. Alle 19.15 canto dei vespri ed a seguire la solenne messa vespertina officiata da don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Per chi non potesse raggiungere la chiesetta del Padre Eterno, sul sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli alle 19.30 ci sarà la recita del Santo Rosario, ed alle 20.00 la santa messa, animata dalla Confraternita di Maria SS degli Angeli.Il Triduo e la festa del 6 agosto rappresentano un momento chiave della vita comunitaria dei fedeli giovinazzesi, giornate profondamente legate alla tradizione locale ed in tanti arriveranno anche dal nord, come accade da qualche anno, per rivivere intense suggestioni spirituali che avevano provato da bambini.