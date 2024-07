Trasfigurazione di Nostro Signore, il programma a Giovinazzo

Rappresenta di fatto il prologo alla festa patronale agostana ed è uno dei momenti di più alta spiritualità a Giovinazzo. La festa dellaavrà il suo tradizionale prologo nel Triduo che inizierà nella meravigliosa pieve rurale delil giorno 3 agosto, per concludersi il 5.Secondo le indicazioni fornite da padre Francesco Depalo, amministratore della Concattedrale di Santa Maria Assunta, si inizia il 3 agosto con il Rosario alle 6.00 del mattino e la Santa Messa alle 6.30. A sera, recita del Rosario alle 18.30 e celebrazione eucaristica alle 19.00. Solo domenica 4 agosto vi sarà anche la messa alle 8.30. Va ricordato che la liturgia vespertina di sabato 3 agosto sarà in ogni caso quella domenicale.Novità importanti per la, in programma martedì 6 agosto. Alle 4.00 ci sarà una veglia notturna che, oltre a richiamare la tradizione, sarà uno dei momenti spiritualmente più pregnanti delle quattro giornate. Alle 6.30 ed alle 8.30 messa. A sera, celebrazione eucaristica alle 19.00, preceduta come da copione dal Santo Rosario delle 18.30.