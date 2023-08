Trasfigurazione di Nostro Signore: il programma domenicale

Si chiude quest'oggi, 6 agosto, la quattro giorni di preghiera nella chiesetta rurale del Padre Eterno, nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi. Oggi la Chiesa cattolica festeggia la Solennità dellaChiusosi ieri, 5 agosto, il, il programma domenicale prevedeAlle 20.00 è prevista anche una santa messa sul sagrato della chiesa della Madonna degli Angeli nel centro storico.La Solennità della Trasfigurazione di Nostro Signore rappresenta l'inizio reale del programma liturgico in vista della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano ed è una delle ricorrenze spiritualmente più pregnanti a Giovinazzo. Quel luogo, la chiesetta del Padre Eterno, è un luogo da preservare ed al contempo da aprire sempre più spesso al culto. L'auspicio per il futuro prossimo è condiviso da tanti fedeli.