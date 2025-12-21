Rientro statua nella rettoria dello Spirito Santo. <span>Foto Museo Diocesano </span>
Rientro statua nella rettoria dello Spirito Santo. Foto Museo Diocesano
Eventi e cultura

Museo diocesano, conclusa la mostra sulle immagini sacre

Le opere sono rientrate nelle chiese e nelle rettorie di Giovinazzo

Giovinazzo - domenica 21 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Con il ritorno a "casa" delle opere in prestito è terminata del tutto la mostra "La Parola, le immagini. Itinerari di fede e arte cristiana attraverso i segni, le forme, i colori della cartapesta".

L'esposizione, a cura di Francesco De Nicolo, è stata promossa dalla Fondazione Museo Diocesano e finanziata dall'8x1000 della Chiesa Cattolica per il progetto "Nel tuo nome l'arte parla di comunità" nell'ambito delle attività del Giubileo 2025.

Le opere selezionate, oltre ad esprimere il forte legame tra le comunità della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, sono state occasione per raccontare di doni generosi offerti, da committenti o artisti, quale atto di fede ed hanno consentito di ricostruire le dinamiche storico-artistiche e religiose in cui si è sviluppata la cartapesta molfettese, pervadendo di opere straordinarie le nostre città!

Gli esiti di questa esposizione sono quindi soprattutto nella ricerca condotta e sostenuta dal progetto integrato della CEI, unendo fonti d'archivio e bibliografiche con gli spazi museali.

«Ringraziamo - si legge in una nota del Museo Diocesano - le confraternite, i priori, i padri spirituali, i religiosi ed i fedeli che hanno affidato le loro opere al Museo Diocesano ed atteso pazientemente il ritorno nelle sedi di origine, grazie all'ausilio della società Caradonna Logistics».
  • Museo Diocesano
Mostra dei presepi AIAP aperta anche domenica 21 dicembre
21 dicembre 2025 Mostra dei presepi AIAP aperta anche domenica 21 dicembre
Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo
21 dicembre 2025 Meteo domenica: tempo variabile su Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Museo Diocesano, si chiude la mostra sulle sculture in cartapesta Museo Diocesano, si chiude la mostra sulle sculture in cartapesta Domenica 30 novembre ultima giornata di apertura
Giubileo 2025, al Museo Diocesano la mostra “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità” Giubileo 2025, al Museo Diocesano la mostra “Nel tuo nome. L’arte parla di comunità” Una selezione di opere dai quattro comuni della Diocesi per l’iniziativa MAB al Polo culturale diocesano sui temi dell’anno giubilare
"Tesori d'Arte Sacra" a Giovinazzo: nuovi appuntamenti ad agosto "Tesori d'Arte Sacra" a Giovinazzo: nuovi appuntamenti ad agosto Per il progetto della Fondazione Museo Diocesano visite e mostra fotografica sulle feste patronali
Dino Mottola al Museo Diocesano. Inaugurata mostra che racconta le feste patronali Dino Mottola al Museo Diocesano. Inaugurata mostra che racconta le feste patronali "In Spem Peregrinantes" resterà visitabile sino al 27 luglio
L'ufficiatura della Settimana Santa tra Gregoriano e canto fratto al Museo Diocesano Musica L'ufficiatura della Settimana Santa tra Gregoriano e canto fratto al Museo Diocesano Un concerto raffinato e ricercato con la Cappella Musicale Corradiana
Marzo ricco di appuntamenti al Museo Diocesano Marzo ricco di appuntamenti al Museo Diocesano In programma corsi di teatro, ricamo medievale e musica
Museo Diocesano in dialogo permanente con il contemporaneo Museo Diocesano in dialogo permanente con il contemporaneo La struttura museale annuncia il riallestimento della sezione e una mostra su Salvatore Salvemini
Accordo tra Fondazione Museo Diocesano e Cattolica Popolare sui dipinti di Giaquinto Cultura Accordo tra Fondazione Museo Diocesano e Cattolica Popolare sui dipinti di Giaquinto Le opere, sinora note solo a pochi studiosi, saranno presto allestite nelle sale dedicate all’artista
Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
20 dicembre 2025 Veglie di Natale, gli orari delle messe a Giovinazzo
Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
20 dicembre 2025 Natale al Centro, tutti gli appuntamenti a Giovinazzo nel fine settimana
La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO
20 dicembre 2025 La Santa Allegrezza nel quartiere San Giuseppe: che festa! - FOTO
AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
20 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, col Bassano a porte chiuse
Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
20 dicembre 2025 Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
20 dicembre 2025 Verde pubblico, le perplessità del consigliere Digiaro - VIDEO
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
20 dicembre 2025 Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno
Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
20 dicembre 2025 Tommaso Depalma e la Federciclismo Puglia piangono la prematura scomparsa di Stefano Principale
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.