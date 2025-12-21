Museo diocesano, conclusa la mostra sulle immagini sacre

Con il ritorno a "casa" delle opere in prestito è terminata del tutto la mostraL'esposizione, a cura di, è stata promossa dallae finanziata dall'8x1000 della Chiesa Cattolica per il progetto "Nel tuo nome l'arte parla di comunità" nell'ambito delle attività del Giubileo 2025.Le opere selezionate, oltre ad esprimere il forte legame tra le comunità della, sono state occasione per raccontare di doni generosi offerti, da committenti o artisti, quale atto di fede ed hanno consentito di ricostruire le dinamiche storico-artistiche e religiose in cui si è sviluppata la cartapesta molfettese, pervadendo di opere straordinarie le nostre città!Gli esiti di questa esposizione sono quindi soprattutto nella ricerca condotta e sostenuta dal progetto integrato della CEI, unendo fonti d'archivio e bibliografiche con gli spazi museali.«Ringraziamo - si legge in una nota del Museo Diocesano - le confraternite, i priori, i padri spirituali, i religiosi ed i fedeli che hanno affidato le loro opere al Museo Diocesano ed atteso pazientemente il ritorno nelle sedi di origine, grazie all'ausilio della società Caradonna Logistics».