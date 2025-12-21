Eventi e cultura
Museo diocesano, conclusa la mostra sulle immagini sacre
Le opere sono rientrate nelle chiese e nelle rettorie di Giovinazzo
Giovinazzo - domenica 21 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Con il ritorno a "casa" delle opere in prestito è terminata del tutto la mostra "La Parola, le immagini. Itinerari di fede e arte cristiana attraverso i segni, le forme, i colori della cartapesta".
L'esposizione, a cura di Francesco De Nicolo, è stata promossa dalla Fondazione Museo Diocesano e finanziata dall'8x1000 della Chiesa Cattolica per il progetto "Nel tuo nome l'arte parla di comunità" nell'ambito delle attività del Giubileo 2025.
Le opere selezionate, oltre ad esprimere il forte legame tra le comunità della Diocesi di Molfetta Ruvo Giovinazzo Terlizzi, sono state occasione per raccontare di doni generosi offerti, da committenti o artisti, quale atto di fede ed hanno consentito di ricostruire le dinamiche storico-artistiche e religiose in cui si è sviluppata la cartapesta molfettese, pervadendo di opere straordinarie le nostre città!
Gli esiti di questa esposizione sono quindi soprattutto nella ricerca condotta e sostenuta dal progetto integrato della CEI, unendo fonti d'archivio e bibliografiche con gli spazi museali.
«Ringraziamo - si legge in una nota del Museo Diocesano - le confraternite, i priori, i padri spirituali, i religiosi ed i fedeli che hanno affidato le loro opere al Museo Diocesano ed atteso pazientemente il ritorno nelle sedi di origine, grazie all'ausilio della società Caradonna Logistics».
