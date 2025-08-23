DOMENICA 24 AGOSTO

Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo, con cieli sereni al mattino e mare quasi calmo, ideale per un'ultima domenica da trascorrere in spiaggia prima del rientro al lavoro di tanti, e qualche annuvolamento di passaggio al pomeriggio. Massime sui 28°.Cielo in prevalenza stellato a sera e 21° di minima notturna. Situazione sostanzialmente stabile lunedì 25 agosto.SOLE - Sorge: 6:09, Tramonta: 19:39LUNA - Leva: 7:15, Cala: 20:15 - Luna crescente