Territorio
Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo
Possibilità ancora di un tuffo in mare per i tanti che da lunedì riprenderanno a lavorare
Giovinazzo - domenica 24 agosto 2025
Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo, con cieli sereni al mattino e mare quasi calmo, ideale per un'ultima domenica da trascorrere in spiaggia prima del rientro al lavoro di tanti, e qualche annuvolamento di passaggio al pomeriggio. Massime sui 28°.
DOMENICA 24 AGOSTO
SOLE - Sorge: 6:09, Tramonta: 19:39
LUNA - Leva: 7:15, Cala: 20:15 - Luna crescente
