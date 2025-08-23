Cala Porto
Territorio

Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo

Possibilità ancora di un tuffo in mare per i tanti che da lunedì riprenderanno a lavorare

Giovinazzo - domenica 24 agosto 2025
Tempo variabile nella domenica di Giovinazzo, con cieli sereni al mattino e mare quasi calmo, ideale per un'ultima domenica da trascorrere in spiaggia prima del rientro al lavoro di tanti, e qualche annuvolamento di passaggio al pomeriggio. Massime sui 28°.
Cielo in prevalenza stellato a sera e 21° di minima notturna. Situazione sostanzialmente stabile lunedì 25 agosto.

DOMENICA 24 AGOSTO
SOLE - Sorge: 6:09, Tramonta: 19:39
LUNA - Leva: 7:15, Cala: 20:15 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
"Essere per esserci ", in tanti a Giovinazzo per il nuovo libro di Agostino Picicco
23 agosto 2025 "Essere per esserci", in tanti a Giovinazzo per il nuovo libro di Agostino Picicco
Si chiude la Festa Patronale: stasera la risalita dell'Edicola di Maria SS di Corsignano
23 agosto 2025 Si chiude la Festa Patronale: stasera la risalita dell'Edicola di Maria SS di Corsignano
