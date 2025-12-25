Attualità
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network
Quest’anno abbiamo scelto l’autenticità per celebrare il Natale attraverso le persone e il legame con le nostre città
Giovinazzo - giovedì 25 dicembre 2025
«A Natale tutte le strade conducono a casa» (Marjorie Holmes). Quest'anno la redazione del Viva Network ha scelto di fare gli auguri nel segno della semplicità e della genuinità: niente filtri, niente telecamere professionali… ma le persone e le loro voci.
È nato così un video che raccoglie auguri dalle città e dai paesi del nostro territorio: parole semplici, spontanee, vere, con tutta la musicale genuinità del vernacolo locale. Una scelta che nasce dal desiderio di valorizzare l'autenticità: il dialetto non è solo un modo di parlare, ma un patrimonio culturale che racconta storie, tradizioni e legami profondi. Un'eredità che appartiene a tutti e che merita di essere tutelata e tramandata.
Attraverso queste "vive voci", la redazione ha voluto restituire un'immagine sincera del territorio: fatta di accenti diversi (forse incomprensibili allentandosi di qualche chilometro dalla propria città), sorrisi, inflessioni che cambiano, ma che hanno in comune un forte senso di appartenenza.
Grazie alla collaborazione di tutti colori che hanno risposto al nostro invito per la realizzazione di questi auguri "popolari", tutta la squadra del Viva Network e di InnovaNews augurano a tutti i più gioiosi auguri di Buon Natale!
Ringraziamo per la partecipazione (in ordine di apparizione):
- Giovinazzo - Paolo Lasorsa, Arciconfraternita del Carmine
- Terlizzi - Franco Contabile
- Barletta - Giovanni Solenne, content creator
- Molfetta - Avis
- Andria - Don Riccardo Agresti
- Margherita di Savoia - Angela Russo
- Corato - Corrado De Benedittis, sindaco
- Bari Santo Spirito zona Catino - Nino Capogna
- Barletta - Daniele Devino
- Giovinazzo - Giuseppe Mezzina e Leo Magarelli, fisioterapisti
- Ruvo di Puglia - Emporio Solidale Legàmi
- Bari Vecchia - Nunzia Caputo
- Molfetta - Compagnia Teatrale Salvatore Scardigno
- Cerignola - Matteo Russo
- Bitonto - Oronzo Mongiello e lo staff di Spazio Pizza
- Barletta - Francesca Seccia
- Giovinazzo - Giovanissimi parrocchia San Domenico
- Margherita di Savoia - Grazia Damato
- Barletta - Benny Strignano
- Terlizzi - Antonio Piccolomini, artigiano
- Giovinazzo - Vito Fumai, presidente Touring Juvenatium
- Barletta - Barletta Sportiva, Avis e Aido
- Molfetta - Associazione Passione e Tradizione
- Giovinazzo - Agostino Polacco
- Andria - Francesco Fortunato
- Corato - Gerardo Strippoli, presidente Pro Loco
- Barletta - Barbara Cilli
- Spinazzola - Collettivo Teatrale Spinazzolese
- Margherita di Savoia - Fotografoamico
- Molfetta - Auser
- San Ferdinando di Puglia - Nonna Anna
- Molfetta - Antonio Francese, Cin Cin Bar
- Andria - Riccardo Melillo
- Canosa di Puglia - Elia Marro, presidente Pro Loco
- Cerignola - Gerardo Cristiano, in arte Cristianid
- Molfetta - Fidas