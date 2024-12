Natale a Giovinazzo: tutto il programma comunale dal 7 dicembre al 6 gennaio

PROGRAMMA NATALE 2024 A GIOVINAZZO

Un programma intenso e variegato, soprattutto a misura di bimbi.Torna anche quest'anno il folto cartellone di eventi divarato dall'assessorato alla Cultura e Turismo in accordo con le associazioni locali. Nell'edizione 2024 una particolare cura è stata messa nelle installazioni luminose, che contribuiranno a rendere magica l'atmosfera dell'Avvento nella cittadina adriatica.Dall'accensione del grande albero in piazza a cura de "I Monelli" per Megamark, sino alla giornata del 6 gennaio, quando la Befana farà visita a piccole e piccoli, il programma si preannuncia come variegato ed affascinante anche per i tanti che giungeranno da fuori città soprattutto nei fine settimana.Di seguito ve lo proponiamo per intero:APERTURA sabato / domenica e festivi Aspettando la stellaMostra presepialea cura di AIAP - ASS. ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO GIOVINAZZOIstituto Vittorio Emanuele II;dalle 19,30 alle 22,30 / domenica anche mattinaMercatini di Natale / Mostra dei volti di Santa Clausa cura di ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMsala Marano e sala primavera dell'IVE;Accensione Albero di Natale luminarie musica (Street band)a cura di PUGLIA TECHNOLOGY SRLS e CHIAMATA DI SCENAdalle 18,00 band per le strade del centro storicoore 19,00 accensione p.zza Vittorio Emanuele II;nei weekend dalle 18,00 alle 21,00Casa di Babbo Natalea cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Meschino Principi e principesse nei vicoliAllestimento scenicoa cura di PUGLIA TECHNOLOGY SRLS e CHIAMATA DI SCENAda v.co Corsignano fino a p.zza Meschino;Diversamente Natalea cura di CONSORZIO METROPOLISore 11,30 laboratorio teatrale lettura animata "STORIE DEL NATALE" e laboratorio creativo "NATALE E GLI ALBERI DELLA PACE"scuola Don Saverio Bavaro e Papa Giovanni XXIII;ore 19,30 Christmas MelodiesConcerto musicale dell'ASSOCIAZIONE CAPOTORTIchiesa San Domenico;dalle 10,00 alle 22,00 Mercatini Natalizidalle 17,00 alle 21,00 Villaggio di Natale - Allestimento gonfiabili e Luna Park a temaa cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;dalle 19,30 alle 22,30 / domenica anche mattinaMercatini di Natale / Mostra dei volti di Santa Clausa cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMsala Marano e sala primavera dell'IVE;ore 19,30 - Riflessione di Natale Racconti e canti della tradizione giovinazzesea cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMparrocchia S. Agostino;ore 18,00 Carovana della Santa Allegrezzaa cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con parrocchie e scuoleIl calendario:16 DICEMBRE - parrocchia Immacolata17 DICEMBRE - parrocchia Sant'Agostino18 DICEMBRE - Pro Loco (p.zza Umberto)19 DICEMBRE - parrocchia San Domenico20 DICEMBRE - parrocchia San Giuseppe;APERTURA STRAORDINARIA per i Fuochi di Sant'AntonioAspettando la stellaMostra presepiale AIAP - ASS. ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO GIOVINAZZOIstituto Vittorio Emanuele II;ore 19:30 Musichiamo il Natale Concerto musicalea cura di APS - ASS. STORICA MUSICALE "VITTORIO MANENTE"chiesa in via Framarino 2 (ex Istituto Suore missionarie di Giovinazzo);ore 17,30 - Cicli e ricicli di Natale - Laboratori per bambinia cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con 2HANDSsala comunale San Felice;ore 19,30 - La gloria di colui che nasce per noiGran concerto di Natalea cura di APS DAVIDE DELLE CESEparrocchia dell'Immacolata;dalle 19,30 alle 22,30 / domenica anche mattina Mercatini di Natale / Mostra dei volti di Santa Clausa cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMsala Marano e sala primavera dell'IVE;dalle 10,00 alle 22,00 Mercatini Natalizia cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;dalle ore 18,00 Street band: evento musicale itinerantea cura di CHIAMATA DI SCENABorgo antico e p.zza Vittorio Emanuele II;ore 19,30 - Coro di voci bianchea cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con CONFRATERNITA DI MARIA SS DI COSTANTINOPOLIChiesa di Costantinopoli in piazza Costantinopoli;ore 10,00 Villaggio di Babbo Natale Esibizioni sportivea cura di A.S.P.A. DON TONINO BELLOIstituto Vittorio Emanuele II;ore 12,00 Banda centrale di Giovinazzoa cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;ore 19:30 - Riflessione di Natale Racconti e canti della tradizione giovinazzesea cura dell'ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUMconvento dei Frati Cappuccini;ore 18,00 - Babbo Natale viene dal marea cura dell'ASSOCIAZIONE AMICI DEL GOZZOCala porto;dalle ore 13,00 - Bassa Banda: musica per le vie della cittàa cura di CHIAMATA DI SCENAmattina e pomeriggio - Natale in piazza Garibaldi 2024Postazioni gioco e villaggio Babbo Natalea cura di LO SCARABOCCHIO SASp.zza Garibaldi;ore 19,00 - La nascita di Gesù bambino - Concertoa cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con: CAROVANA DELLA SANTA ALLEGREZZA, BASSA BANDA e CONFRATERNITA DI MARIA SS DI COSTANTINOPOLIp.zza Costantinopoli;dalle ore 9,00 - Bassa Banda: musica per le vie della cittàa cura di CHIAMATA DI SCENA;ore 20,30 - Oltre lirica music festival 2024 "Christmas edition"a cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con parrocchie e scuole28 DICEMBREAndrew Mc Cormack Piano solo in concerto29 DICEMBREIl Genio Italiano: Verdi e Puccini da camera30 DICEMBRELa notte dei tenoriSala Comunale San Felice;dalle ore 23,00 - Evento musicale di fine annoa cura di PUGLIA TECHNOLOGY SRLSp.zza Vittorio Emanuele II;dalle 10,00 alle 22,00 - Mercatini Natalizia cura di CHIAMATA DI SCENAp.zza Vittorio Emanuele II;dalle 11,00 - Befana sui trampoli e band musicalea cura di CHIAMATA DI SCENA in collaborazione con: RTS SCUOLA FILIPPO CORTESE, MARYPOPPINS e SALTOINCANTOp.zza Vittorio Emanuele II, Villa Comunale e centro storico.