"Natale al Centro", gli eventi del 20 dicembre

Si susseguono gli eventi del cartellone "Natale al Centro", varato dall'amministrazione comunale di Giovinazzo.Questa volta anche in settimana ci saranno spazi da vivere per piccoli e grandi.Oggi, 20 dicembre, si parte alle 17.30 in piazza Vittorio Emanuele II con lo spettacolo musicale "Viviamo il Natale, in tutti i sensi", che vedrà esibirsi i bimbi e le bimbe dell'Istituto Comprensivo "Bavaro-Marconi" insieme all'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".Alla stessa ora, tornerà in piazza anche il grande Villaggio di Babbo Natale a cura di Wonderland Eventi, che tanti consensi aveva ricevuto il 9 dicembre scorso e che il maltempo aveva fatto rinviare il 10 dicembre.Altri eventi sono quindi previsti per il 21 dicembre e nel fine settimana.