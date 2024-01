Un 2023 di eventi a Giovinazzo: il sunto in un video

Giovinazzo perla dell'Adriatico, Giovinazzo città della musica e del cinema, Giovinazzo che ha ospitato nuovamente le Frecce Tricolori, Giovinazzo città del fuoco e dei Santi.Qualsiasi definizione potrebbe calzare a pennello per il 2023 appena trascorso. Sulla pagina Discover Giovinazzo, grazie a Giuseppe Depergola, l'anno appena terminato è stato riassunto in un video (reel) che fa rivivere quelle emozioni collettive, vissute attraverso eventi che saranno a lungo ricordati. Da Borgo Infernum (che sta per tornare) a Battiti Live, da Porto Rubino al concerto di Dodi Battaglia, dalla Festa Patronale sino all'esibizione area delle Frecce Tricolori. Pillole di una comunità in festa.Ed allora riviviamole insieme quelle sensazioni, sperando che il 2024 possa proporre un cartellone di eventi altrettanto stimolanti. Qui il link su cui cliccare.