Natale a Giovinazzo, tutti gli eventi del 23 dicembre

Non è affatto concluso il programma di eventi inseriti nel cartellone "Natale al centro", varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo.Questa sera, 23 dicembre, oltre alle luminarie per tutto il centro cittadino e nel borgo antico, saranno visitabili due mostre. In mattinata dalle 11.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 18.00 alle 21.30, in sala San Felice saranno ancora ammirabili le opere in pietra leccese dello scultore, autentico plasmatore di materia solo apparentemente inerte.Dalle 18.30 alle 22.00, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II continuerà ad essere visitabile la bellissima mostra di presepi artistici dell'L'associazione è stata capace anche quest'anno di ricreare la Natività in luoghi centrali per la storia della cittadina adriatica e questa volta è toccato a piazza Costantinopoli. Ancora un'opera che ha ben poco di artigiano e che sembra sempre più avvicinare il sodalizio giovinazzese ad un club di artisti ispirati.Si replica in entrambi i casi domani, Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre.