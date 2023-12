Natale a Giovinazzo, tutti gli appuntamenti del 16 e 17 dicembre

Continuano gli eventi natalizi inseriti nel cartellonevarato dall'amministrazione comunale, a cui se ne aggiungono altri a cura di associazioni e parrocchie. Noi cerchiamo di fare ordine per non farvi perdere nulla.π¬πšπ›πšπ­π¨ πŸπŸ” ππ’πœπžπ¦π›π«πžDalle 18.00 alle 21.30 - Mercatini artigianato della Touring Juvenatium nell'Istituto Vittorio Emanuele IIDalle 18.30 alle 21.00 - Mostra di presepi AIAP Giovinazzo all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele IIOre 19.30 - Canti di Natale nella parrocchia Sant'Agostino.𝐝𝐨𝐦𝐞𝐧𝐒𝐜𝐚 πŸπŸ• ππ’πœπžπ¦π›π«πžDalle 18.00 - Casa di Babbo Natale in Via GelsoDalle 11.00 alle 13.00 al mattino e dalle 17.00 alle 21.30 a sera - Mostra di scultura in pietra leccese in Sala San FeliceDalle 18.00 - Musica in Via Marco Polo, prima di imboccare la passerella sul mareDalle 18.00 alle 21.30 - Mercatini artigianato della Touring Juvenatium nell'Istituto Vittorio Emanuele IIDalle 18.30 alle 21.00 - Mostra di presepi AIAP Giovinazzo all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele IIOre 19.30 - Canti di Natale nella Parrocchia San Domenico