Stelle di Natale Anffas Giovinazzo: raccolti oltre 1600 euro

L'Anffas Giovinazzo (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale)ha proposto anche per quest'anno a dicembre la campagna di sensibilizzazione sociale correlata alla raccolta fondi con la vendita delle Stelle di Natale.Nel giorno 5, e soprattutto nel giorno 8 dicembre, il gruppo dei volontari e il presidente Michele Lasorsa hanno incontrato in piazza Vittorio Emanuele II molte persone che hanno dato un contributo per l'iniziativa pre-natalizia. Il risultato è stato soddisfacente:A fronte di un contributo pari a 12 euro è stata consegnata una pianta con il fiore simbolo del Natale. È ovvio che si tratta di una cifra lorda e una parte di questa sarà destinata all'Anffas. Grazie a questa raccolta fondi si potranno attuare progetti teatrali e attività di laboratorio manipolativo, creativo e pittorico rivolto alle persone con disabilità che frequentano la sede associativa. L'impegno dello staff dei volontari è stato ben corrisposto dall'attenzione di molti simpatizzanti verso la nobile causa associativa che si dedica alla disabilità.«Per il risultato ottenuto con la vendita in piazza sono soddisfatto - ci ha detto l'infaticabile Michele Lasorsa -. Ho notato questa volta che a parte i nostri fedelissimi si sono avvicinate molte famiglie che definisco nuove perché, in effetti, non conoscevo. Mi ha fatto piacere che la gente creda in noi, nel nostro impegno, nelle nostre attività e iniziative progettuali associative. Comunque ringraziamo, come sempre, tutti coloro che ci sono vicini e ci danno una nuova linfa e speranza nel continuare il nostro percorso di coinvolgimento e collaborazione facendoci anche sentire fieri e fiduciosi nei confronti di tutti coloro che credono nell' Anffas. Grazie a tutti».