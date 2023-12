Anffas Giovinazzo, il bilancio delle iniziative natalizie

Risultato soddisfacente per le due iniziative benefiche promosse nel mese di dicembre dalla sede cittadina dell'Anffas-APS-ETS. Nella giornata di mercoledì 27dicembre, il presidente Michele Lasorsa, ci ha fornito informazioni circa la raccolta fondi relativa alla campagna solidale Anffas "Per un dolce e fiorito Natale", svoltasi l'8 e il 10 dicembre a Giovinazzo:In riferimento all'iniziativa di solidarietà "Sostienici con il cuore" edizione del Natale 2023, svoltasi il 16 e 17 dicembre, che ha suggellato la collaborazione tra Fondazione Telethon e Anffas Nazionale, sono stati venduti quaranta cuori di cioccolato e sei scatoline di caramelle con un incassoIl presidente della sede associativa cittadina dell'Anffas ha rivolto un pensiero alla città e ai sostenitori dell'associazione che si occupa della disabilità intellettiva e/ o relazionale. «Un ringraziamento di cuore rivolgo a tutti coloro che hanno collaborato con sensibilità, con attenzione e con vero spirito di vicinanza per la buona riuscita delle due iniziative di solidarietà promosse da Anffas e dalla Fondazione Telethon - ha detto Michele Lasorsa -. Ringrazio i tanti che ci sono vicini e ci danno nuova linfa e speranza nel continuare il nostro percorso di attività, di progettualità e di collaborazione facendoci anche sentire fieri e fiduciosi dell'impegno che dedichiamo al volontariato. È bello constatare che sono in tanti a credere nell'Anffas. Auguri di Buone Feste a tutti in serenità e pace».